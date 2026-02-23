【ネタバレ注意】『リブート』第5話の違和感に気づいた？逮捕されたのは儀堂か早瀬か、解説放送が示す意外な真実
TBS日曜劇場ドラマ考察系YouTuberの「ドラマ考察 トケル orz」が、「【リブート】第５話ドラマ考察 早瀬と儀堂の入れ替わり検証！逮捕されたのは本物儀堂!?最終回結末予想! 鈴木亮平 TBS日曜劇場 最新」と題した動画を公開した。第5話のクライマックスで描かれた逮捕劇を巡り、早瀬陸と儀堂歩がまさかの入れ替わりを行っていた可能性について、映像の細部や副音声情報を基に徹底検証を行っている。
トケル氏は冒頭、「一香も儀堂もしゃべりすぎている」という違和感を提示する。通常、秘密裏に計画を進める人間が必要以上に語ることは考えにくく、これは早瀬を惑わせるための陽動、あるいは2人が裏で結託している証拠ではないかと推測した。金銭目的説についても、10億円が手つかずである現状を踏まえ「金が目的ならとっくに消えているはず」と否定的な見解を示す。
考察の核となるのは、警察に連行されたのが本当に早瀬陸だったのかという点だ。トケル氏は、もし逮捕されたのが変装した本物の儀堂であれば、警察内部の協力者・真北正親と接触し情報を共有する意図があったのではないかと読む。視聴者からは「拘束されていた早瀬の頬にアザがあった」との指摘もあり、車に残った人物が本物の儀堂であるように見えた演出の意図を探る。
しかし、この入れ替わり説に対し、トケル氏は「解説放送版」という客観的な情報を提示した。解説音声では逮捕された人物を明確に「早瀬」、車内の人物を「儀堂」と呼称していたため、設定上の入れ替わりはなかった可能性が高い。それでも「僕は当てることを目的としていない」と語るトケル氏は、ドラマのタイトル通り常識が「リブート（再起動）」される展開への期待を込めた。
トケル氏は最終的に、儀堂と一香の発言が信用できないとしつつも、その行動原理が似通っていることから「2人は同じ目的のために動いている」と結論付けた。単純な対立構造ではない複雑な人間模様が、次回の展開をより予測不能なものにしている。
