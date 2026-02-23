［ウクライナ侵略４年］遠い和平＜中＞

ロシアのウクライナ侵略は今年１月、第２次大戦中の独ソ戦（１９４１年６月〜４５年５月）が続いた１４１８日を超えた。

ロシアにとって独ソ戦は、ソ連が多大な犠牲を払ってナチス・ドイツに勝利した「大祖国戦争」として愛国心に訴える戦争だ。今回、プーチン政権は国民の「戦争疲れ」に神経をとがらせている。

ロシアではこの冬、モスクワを含む各地で侵略開始後、「一番きらびやか」（男性住民）とささやかれるほど、電飾などで街並みが飾り立てられている。隣国への侵略を続ける国には、とても見えない。

「戦線で勝ち良好な経済を維持し、市民の気分を高揚させなければならない」

プーチン大統領に近いモスクワのセルゲイ・ソビャーニン市長は昨年１２月、市内を装飾する理由を地元メディアにこう説明した。ドイツ軍がクレムリンまで約３０キロ・メートルに迫った１９４１年もモスクワでは、新年を祝う準備を進めて市民を「心理的に支えた」という。

プーチン氏は当初、ウクライナに短期間で勝てると読んでいたとされる。だが、予想を超えたウクライナの頑強な抵抗や露軍の士気の低さもあって戦争は長引き、露軍の死傷者は米国の研究機関の推計で約１２０万人に膨れあがっている。

平和を求める声はロシアでも徐々に高まっている。独立系世論調査機関「レバダ・センター」によると、軍事作戦の継続より和平交渉を支持する回答は１月まで１０か月連続で６０％を超えた。戦争継続支持の回答は１月時点で３１％にとどまる。西側外交筋は「プーチン政権は、国民に痛みを感じさせず戦争を継続することが難しくなっている」と解説する。

昨年、一時１０％を超えたインフレ（物価上昇）率は今年１月、６％に落ち着いた。それでも国民からは「給料は上がらず、食品はこの１年で約２倍になった。貯金もできず泥沼にはまったような気分だ」（３９歳の会社員）と嘆きの声が漏れる。街の装飾は、不満が政権に向かわないよう国民の目をそらす装置でもある。

◇

プーチン氏はエネルギー施設を攻撃しない短期間の「停戦」には応じたものの、攻撃の手を緩める気配はない。英国防省によると、ロシアは昨年１年間で約５万５０００機の無人機をウクライナ領内の標的に向けて発射した。前年の約５倍に増加したという。

プーチン氏は、ウクライナを二度とロシアに歯向かわないよう屈服させたい野望を抱く。それを自らの政治的偉業としたい考えだ。

ロシア正教のクリスマスの１月７日。プーチン氏は、「特別軍事作戦」と呼ぶ侵略に参加する兵士らに対し、国民の迷いを断ち切るかのように激励した。

「あなたたちは、まるで神から与えられた使命のように祖国を守っている」

そこに和平交渉を急ぐ気配は見て取れない。