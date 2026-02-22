　●信用買い残増加ランキング【ベスト50】

　　※2月13日信用買い残の2月6日信用買い残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1592銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<4689> ラインヤフー 　　　5,651　　 28,386　　 55.53
２．<7013> ＩＨＩ 　　　　　　2,662　　 12,462　　　5.39
３．<6701> ＮＥＣ 　　　　　　2,268　　 10,872　　 51.82
４．<5202> 板硝子 　　　　　　2,219　　 17,138　　 60.62
５．<4755> 楽天グループ 　　　1,992　　 15,257　　 11.93
６．<6098> リクルート 　　　　1,936　　　4,405　　 24.79
７．<6723> ルネサス 　　　　　1,834　　　4,795　　　6.78
８．<4980> デクセリ 　　　　　1,730　　　2,762　　 27.46
９．<1605> ＩＮＰＥＸ 　　　　1,680　　　3,781　　 10.62
10．<6753> シャープ 　　　　　1,526　　　5,974　　　2.98
11．<2146> ＵＴ 　　　　　　　1,343　　　5,644　　　5.52
12．<6501> 日立 　　　　　　　1,262　　　6,564　　 13.77
13．<9433> ＫＤＤＩ 　　　　　1,210　　　1,859　　　2.62
14．<7267> ホンダ 　　　　　　1,182　　　6,172　　　5.55
15．<7868> 広済堂ＨＤ 　　　　1,171　　　5,594　　 23.05
16．<6869> シスメックス 　　　　886　　　4,092　　 17.79
17．<7238> ブレーキ 　　　　　　864　　　3,973　　　6.00
18．<3656> ＫＬａｂ 　　　　　　860　　 21,342　　　3.78
19．<5401> 日本製鉄 　　　　　　844　　 25,386　　　8.49
20．<8303> ＳＢＩ新生銀 　　　　839　　 11,231　 2119.23
21．<9064> ヤマトＨＤ 　　　　　831　　　1,490　　　8.07
22．<8515> アイフル 　　　　　　812　　　8,748　　 17.58
23．<5803> フジクラ 　　　　　　782　　　3,573　　　4.57
24．<2127> 日本Ｍ＆Ａ 　　　　　770　　　3,467　　 14.00
25．<8338> 筑波銀 　　　　　　　656　　　5,351　　 11.66
26．<7180> 九州ＦＧ 　　　　　　599　　　3,657　　 39.89
27．<7744> ノーリツ鋼機 　　　　471　　　2,561　　113.85
28．<9434> ＳＢ 　　　　　　　　447　　 53,241　　 61.72
29．<7270> ＳＵＢＡＲＵ 　　　　438　　　　880　　　5.01
30．<3697> ＳＨＩＦＴ 　　　　　404　　 13,592　　 14.51
31．<5101> 浜ゴム 　　　　　　　387　　　　565　　 12.09
32．<1414> ショーボンド 　　　　385　　　1,201　　　6.08
33．<5333> ガイシ 　　　　　　　377　　　　832　　　9.17
34．<9020> ＪＲ東日本 　　　　　376　　　1,257　　　7.97
35．<6134> ＦＵＪＩ 　　　　　　372　　　　524　　　9.16
36．<5110> 住友ゴ 　　　　　　　362　　　　608　　　8.41
37．<4344> ソースネクス 　　　　361　　　7,654　　　4.67
38．<8411> みずほＦＧ 　　　　　348　　　6,002　　　4.81
39．<8136> サンリオ 　　　　　　336　　 14,131　　 34.58
40．<6440> ＪＵＫＩ 　　　　　　334　　　　960　　　6.01
41．<8593> 三菱ＨＣキャ 　　　　329　　　2,768　　 15.94
42．<8002> 丸紅 　　　　　　　　327　　　1,786　　　2.86
43．<2170> ＬＩＮＫ＆Ｍ 　　　　304　　　1,339　　　4.98
44．<6363> 酉島 　　　　　　　　301　　　　468　　 16.67
45．<1812> 鹿島 　　　　　　　　297　　　1,102　　 10.24
46．<7220> 武蔵精密 　　　　　　292　　　　618　　 37.94
47．<2181> パーソルＨＤ 　　　　290　　　2,633　　　7.64
48．<2980> ＳＲＥＨＤ 　　　　　285　　　1,663　　 31.03
49．<3673> ブロドリーフ 　　　　256　　　　554　　　2.92
50．<6503> 三菱電 　　　　　　　254　　　3,173　　 12.83

株探ニュース