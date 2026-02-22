信用残ランキング【買い残増加】 ラインヤフー、ＩＨＩ、ＮＥＣ
●信用買い残増加ランキング【ベスト50】
※2月13日信用買い残の2月6日信用買い残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1592銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<4689> ラインヤフー 5,651 28,386 55.53
２．<7013> ＩＨＩ 2,662 12,462 5.39
３．<6701> ＮＥＣ 2,268 10,872 51.82
４．<5202> 板硝子 2,219 17,138 60.62
５．<4755> 楽天グループ 1,992 15,257 11.93
６．<6098> リクルート 1,936 4,405 24.79
７．<6723> ルネサス 1,834 4,795 6.78
８．<4980> デクセリ 1,730 2,762 27.46
９．<1605> ＩＮＰＥＸ 1,680 3,781 10.62
10．<6753> シャープ 1,526 5,974 2.98
11．<2146> ＵＴ 1,343 5,644 5.52
12．<6501> 日立 1,262 6,564 13.77
13．<9433> ＫＤＤＩ 1,210 1,859 2.62
14．<7267> ホンダ 1,182 6,172 5.55
15．<7868> 広済堂ＨＤ 1,171 5,594 23.05
16．<6869> シスメックス 886 4,092 17.79
17．<7238> ブレーキ 864 3,973 6.00
18．<3656> ＫＬａｂ 860 21,342 3.78
19．<5401> 日本製鉄 844 25,386 8.49
20．<8303> ＳＢＩ新生銀 839 11,231 2119.23
21．<9064> ヤマトＨＤ 831 1,490 8.07
22．<8515> アイフル 812 8,748 17.58
23．<5803> フジクラ 782 3,573 4.57
24．<2127> 日本Ｍ＆Ａ 770 3,467 14.00
25．<8338> 筑波銀 656 5,351 11.66
26．<7180> 九州ＦＧ 599 3,657 39.89
27．<7744> ノーリツ鋼機 471 2,561 113.85
28．<9434> ＳＢ 447 53,241 61.72
29．<7270> ＳＵＢＡＲＵ 438 880 5.01
30．<3697> ＳＨＩＦＴ 404 13,592 14.51
31．<5101> 浜ゴム 387 565 12.09
32．<1414> ショーボンド 385 1,201 6.08
33．<5333> ガイシ 377 832 9.17
34．<9020> ＪＲ東日本 376 1,257 7.97
35．<6134> ＦＵＪＩ 372 524 9.16
36．<5110> 住友ゴ 362 608 8.41
37．<4344> ソースネクス 361 7,654 4.67
38．<8411> みずほＦＧ 348 6,002 4.81
39．<8136> サンリオ 336 14,131 34.58
40．<6440> ＪＵＫＩ 334 960 6.01
41．<8593> 三菱ＨＣキャ 329 2,768 15.94
42．<8002> 丸紅 327 1,786 2.86
43．<2170> ＬＩＮＫ＆Ｍ 304 1,339 4.98
44．<6363> 酉島 301 468 16.67
45．<1812> 鹿島 297 1,102 10.24
46．<7220> 武蔵精密 292 618 37.94
47．<2181> パーソルＨＤ 290 2,633 7.64
48．<2980> ＳＲＥＨＤ 285 1,663 31.03
49．<3673> ブロドリーフ 256 554 2.92
50．<6503> 三菱電 254 3,173 12.83
株探ニュース