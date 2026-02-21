千葉L主将・山口千尋が3度目のEピース帰還…来季こそ誓う“恩返し弾”「また来年頑張る糧にしたい」
「優しい」、「真面目」、「ひたむき」、「面倒見がいい」、「お姉ちゃんみたい」。
試合では持ち前のスピードと鋭いドリブルでピッチを切り裂くジェフユナイテッド市原・千葉レディース（千葉L）のMF山口千尋だが、古巣サンフレッチェ広島レジーナの元チームメイトの言葉からは思いやりに満ちた人柄が伝わってくる。
長崎県出身の山口は、中高6年間を鹿児島県の強豪校・神村学園で過ごし、サッカーに打ち込んだ。そこで2年後輩だったMF小川愛は、寮生活でお世話になった思い出を振り返る。
「私が中学1年で入った時、1番最初の5人部屋に3年生の千尋がいて、めちゃめちゃ面倒を見てもらいました。自分は中1で敬語ができなくて結構問題児だったので、千尋の部屋じゃなかったらめっちゃ怒られていたと思います。でも、『先輩には敬語をちゃんと使おうね』みたいな感じでめっちゃ優しくて、本当に面倒見のいいお姉ちゃんでした」
前回の千葉L戦では、お互いにキャプテンマークを巻いてピッチで再会も果たした。小川は、「チームは違うけど、やっぱり一緒にサッカーしてきた先輩だし、レジーナでもすごくお世話になったので、同じピッチでサッカーして戦えることが本当にうれしかったです」と振り返り、ホームでの今節に向けて警戒心を高めていた。
「（山口は）最後の最後まで諦めないプレーが武器の選手なので、自分たちも足を止めないでちゃんと最後までやりきるところと、そもそも相手が得意とする形にボールを運ばせないようにみんなで共通認識を持ってやりたいです」（小川）
山口は神村学園卒業後、姫路獨協大学を経て、2019年に当時なでしこリーグ2部の愛媛FCレディースに加入した。そのとき指揮官2年目だったのが、現在広島を率いる赤井秀一監督だ。教え子について「すごく真面目でいい子ですし、どんな時もひたむきに全力で戦える選手です」と話す。
山口は加入初年度の2019シーズンになでしこリーグ2部の全18試合に出場し、6ゴールを挙げる活躍で優勝に貢献。なでしこリーグ2部の新人賞にも輝いた。
赤井監督は、「スピードがあって、サイドを駆け上がってチャンスメイクしたり、逆サイドからのクロスに対して入っていくプレーは昔からあったので、そこの攻撃の質が鋭くなったと思うし、試合を重ねるごとに自信つけていると感じます」と教え子の成長を称える。
「前回対戦した時も彼女に決定的なチャンスを作られていて、外してくれたから助かった部分はありましたけど。でも、やっぱりキーになる選手であるのは間違いないので、自由に思い通りプレーさせないためにも、チームとしてしっかり対策したいです」（赤井監督）
山口は愛媛で2シーズン過ごしたのち、2021年にWEリーグ開幕に伴って新設されたサンフレッチェ広島レジーナに移籍を果たした。「今も仲いいですし、いい友人です」というMF立花葉は、「献身的にチームのためにプレーできるのが彼女の1番いいところだし、プレースタイルと同じで周りのために動けるし、お姉ちゃんみたいなところもありつつ、でも抜けているところもあるので、頼られるところもあります（笑）」と話す。
広島では同じサイドアタッカーとして、支え合った仲だった。「苦しい時も一緒に乗り越えようとした仲間です。ちいさんも頑張っているから、私も頑張ろうって思っていたし、そう思わせてくれた存在でした」。それは、移籍した今も変わらない。「（千葉Lでの活躍は）めちゃくちゃうれしいです」と立花は笑顔を見せた。
1996年生まれで山口と同い年のFW上野真実は神村学園で中高をともに過ごし、愛媛Lでも2シーズン一緒にプレー。同じタイミングで広島に移籍して2シーズンをともに過ごした。「優しいし、面倒見がいいし、気が利く子です」と言うが、よく知る仲だけに負けたくない気持ちも強い。
