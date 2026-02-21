¡Ö¤â¤¦½ç±þ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¾º³Ê¸õÊä¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î»ÄÎ±Áè¤¤¡Ä¶ì¤·¤à¥É¥¤¥Ä£²Éô¥¯¥é¥Ö¤Ç¿·²ÃÆþ¤ÎÆüËÜ¿Í¥Ü¥é¥ó¥Á¤¬µßÀ¤¼ç¤Ë¡ªÅÏÆÈ£±¤«·î¤Ç¡Ö¼éÈ÷¤Ï¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¡×¡Ú¸½ÃÏÈ¯¡Û
¡¡¤³¤³¿ô¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬£±Éô¤Ø¤Î¾º³ÊÁè¤¤¤Î¾ïÏ¢¤À¤Ã¤¿£²Éô¤Î¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¤¬¡¢º£µ¨¤Ï°ìÅ¾¤·¤Æ»ÄÎ±Áè¤¤¤Î±²Ãæ¤Ë¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï£²Éô£³°Ì¤Ç¥ê¡¼¥°¤ò½ª¤¨¡¢£±Éô16°Ì¤À¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥Õ¥à¤È¤Î¾º¹ß³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÂè1Àï¤ò£³¡Ý£°¤ÇÀè¾¡¡£¾º³Ê¤ÏÌÜÁ°¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢Âè£²Àï¤ò£°¡Ý£³¤ÇÍî¤È¤·¡¢ºÇ¸å¤ÏPKÀï¤ÇÎÞ¤ò¤Î¤ó¤À¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï£¶°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£º£µ¨¤ÎÌÜÉ¸¤âÅöÁ³£±Éô¾º³Ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½øÈ×¤«¤é¾¡¤Á¤¤ì¤Ê¤¤»î¹ç¤¬Â³¤¡¢¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ë¤Ï´ÆÆÄ¸òÂå¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÅ¾´¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£22Àá½ªÎ»»þ¤Ç12°Ì¡£Á°´ü¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç16°Ì¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Â¿¾¯¤Ï»ý¤ÁÄ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸½ºß16°Ì¤Î¥Þ¥°¥Ç¥Ö¥ë¥¯¤È¤Ï¾¡ÅÀ£²º¹¡¢17°Ì¥É¥ì¥¹¥Ç¥ó¤È¤Ï¾¡ÅÀ£´º¹¤È¡¢°Â¿´¤Ç¤¤ë°ÌÃÖ¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤ÇÃæÈ×¤Ë°ÂÄê´¶¤ÈÌöÆ°´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¤¤¤ï¤ÐµßÀ¤¼ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢º£Åß¤Ë¥µ¥ó¥Õ¥Ã¥ì¥Á¥§¹Åç¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿MF¤ÎÅÄÃæÁï¤À¡£ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢£±¡Ý£±¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿21Àá¥«¡¼¥ë¥¹¥ë¡¼¥¨¤È¤Î¥¢¥¦¥§¡¼Àï¤Î¸å¡£23ºÐ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ï°ú¤Ê¬¤±¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤òÎäÀÅ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¼ºÅÀ¤¬¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡ÖºÇ¶á¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ìÈÖ¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ì¤¿¤Î¤Ï¼ý³Ï¤À¤í¤¦¡£¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤¬¹ª¤ß¤Ç¡¢Å¸³«ÎÏ¤â¤¢¤ëÅÄÃæ¤Î²ÃÆþ¤Ë¤è¤ê¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥Á¡¼¥à¤Ë¥ê¥º¥à¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ëµ÷Î¥´¶¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢¹¶·â¤Ë¸ü¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤¦¤Þ¤¯È´¤±½Ð¤·¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤ä¥·¥å¡¼¥È¤Þ¤Ç¤¤¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÀ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ²ÃÆþ¤«¤éÌó£±¤«·î¡£¥Á¡¼¥à¤ä¥ê¡¼¥°¤Ø¤Î½ç±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤â¤¦½ç±þ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ê¡¢£²Éô¤Î¥ì¥Ù¥ë´¶¤âÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼þ°Ï¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤â¾å¡¹¤Ç¡¢22Àá¥ß¥å¥ó¥¹¥¿¡¼Àï¸å¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Î¥Þ¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¸å¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤Î¤Ï¹¶·âÌÌ¤À¡£¡Ö¼éÈ÷¤Ç¤Ï¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¡£¹¶·â¤Ç¤É¤ì¤À¤±°ã¤¤¤òºî¤ì¤ë¤«¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÁ°¤Ë¤¤¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È³è¤«¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÏ¢·¸ÌÌ¤ÎÀºÅÙ¸þ¾å¤ò²ÝÂê¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á£µ»î¹ç¤Ç£´¼ºÅÀ¤È¼éÈ÷¤Ï°ÂÄê¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£ÅÄÃæ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¹¶·âÌÌ¤Î²þÁ±¤¬¡¢£²Éô»ÄÎ±¤Ø¸þ¤±¤¿½ÅÍ×¤Ê¥«¥®¤È¤Ê¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÃæÌîµÈÇ·È¼
¼èºà¡¦Ê¸¡üÃæÌîµÈÇ·È¼
