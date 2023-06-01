¸°»³¤é¡¢¿·¤¿¤ÊÂçµ»½¬ÆÀ¤Ë°ÕÍß¡¡¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó½Ð±éÁª¼ê¤¬Îý½¬
¡¡¡Ú¥ß¥é¥Î¶¦Æ±¡Û¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ç21Æü¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÁª¼ê¤¬20Æü¡¢¶¥µ»²ñ¾ì¤ÇÎý½¬¤·¡¢ÃË»Ò¶ä¥á¥À¥ë¤Î¸°»³Í¥¿¿¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÃæµþÂç¡Ë¤Ï¥ë¥Ã¥Ä¤È¥ë¡¼¥×¤ò´Þ¤à4¼ïÎà¤Î4²óÅ¾¥¸¥ã¥ó¥×¤òÄ·¤ó¤À¡£¡ÖÆ¼¡×¤Îº´Æ£½Ù¡Ê¥¨¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦ÌÀÂç¡Ë¤Ï4²óÅ¾¥µ¥ë¥³¡¼¤òÄ·¤Ó¡¢¤È¤â¤Ë¿·¤¿¤ÊÂçµ»½¬ÆÀ¤Ë¸þ¤±¤¿°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥Ú¥¢¶â¥á¥À¥ë¤Î»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤ä½÷»Ò¤Ç¡Ö¶ä¡×¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢¡ÖÆ¼¡×¤ÎÃæ°æ°¡Èþ¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤é¤ÏÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤ÇÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤Ë½Ð±é¤·¤Ê¤¤ÃË»Ò¤Î»°±º²ÂÀ¸¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÌÀÂç¡Ë¤È¥Ú¥¢¤ÎÄ¹²¬Í®Æà¡¢¿¹¸ýÀ¡»ÎÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤Ï3·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê¥×¥é¥Ï¡Ë¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°¡£»°±º¤Ï¥¸¥ã¥ó¥×¤¬¹¥Ä´¤Ç¡Ö´¬¤ÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¹¥·ë²Ì¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¡£Ä¹²¬¤Ï¿¹¸ý¤È²ÝÂê¤Î¥¹¥í¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿²ù¤·¤µ¤¬¡Ö¼¡¤Î¸ÞÎØ¤ËÀ¸¤¤ë¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿²áÄø¤ÏÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÏÃ¤·¤¿¡£