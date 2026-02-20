猫バンバンしてますか？ 冬場の運転で気をつけたいこと━━猫ときどき交通安全｜【今月の「交通まにゃ～」Vol.8】
「猫バンバン」
自動車の隙間などに入り込んだ猫を逃がすために、乗車前にポンネットを軽く叩いたり、車体を揺らしたりするアクションのこと。
英語では「knock knock Cats」という。
猫の入り込みが多い梅雨や冬季だけでなく、年中バンバンすれば、今日も猫たちはハッピー。
「ハイドロプレーニング現象」
水が溜まった道路を高速で走行した時に、水が膜状になってタイヤが浮いたような状態になること。
アクセルやブレーキが効かなくなる、ドライバー泣かせな現象。
また、猫がなぜか飲み水などをまき散らして辺りをびしゃびしゃにする人間泣かせな現象のことも指す。
「冬タイヤ」
雪道や凍結した道を走行するためのタイヤ装備のことで、スタッドレスタイヤやチェーンを巻いたタイヤを指す。
スタッドレスの深い溝がしっかりと雪道に食い込むとスリップを防いでくれるので安心だが、猫の爪が人間に食い込むと泣きたいくらいに痛い。
「排気流入」
エンジンをかけた自動車が雪で埋まり、排気ガスが車内へ吸い込まれてしまうこと。
一酸化炭薬中毒による命の危険があるが、マフラー周りの雪かきをしっかりすることで防ぐことができる。
なお、雪の日はこたつの中に猫が吸い込まれていく現象も多く発生する。
「交通まにゃ～」がフォトブックになって登場！
INFORMATION
「猫好きにおくる 交通まにゃ～ぶっく」
かわいくてちょっと笑える、たくさんの猫の写真を収めたフォトブック。猫に癒されながら、いつの間にか「交通まにゃ～」に少しだけ詳しくなれる、日々の交通が楽しくなる一冊です！
定価：\1,650（ 税込）
判型：B5変形
頁数：112頁
寸法：18.2×18.2×1.2cm
発行元：JAFメディアワークス
