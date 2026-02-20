Chilli Beans.が、国内外22都市をめぐるライブツアー『Chilli Beans. Tour 2026-2027』を8月より開催する。

本情報は、先月より福岡、名古屋、大阪にて開催されている『good days tour』の、本日行われたZepp Haneda（TOKYO）公演にて発表されたもの。本ツアーは全国各地のライブハウスや東名阪Zepp、さらには初のアジアツアーとして国外をもめぐる、自身最大規模での開催になる。

国内ツアーのチケットは、本日2月20日21時より、ファンクラブ『Club Beans.』対象で最速先行の受付を開始。詳細はホームページへ。

さらにツアー発表とあわせて、Chilli Beans.のライブ写真を多く手掛ける写真家のマスダ レンゾがディレクションを務めた新アーティスト写真も公開。Chilli Beans.ならではの自由さや3人の個性が魅力的な写真となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）