

お好み焼 ほりの「日生カキオコ」1200円

岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェです。岡山から瀬戸内海の味覚「カキ」をたっぷり使ったお好み焼き、「カキオコ」を紹介します。

（お好み焼 ほり／堀 律子 女将）

「（日生の）港から直接来たカキ、新鮮なカキを入れるというのが一番の魅力かなと思います」

備前市日生町の「お好み焼 ほり」は行列のできるカキオコが人気のお店。カキを入れたお好み焼きを「カキオコ」と名付けたお店としても知られています。

こちらの看板メニューが「日生カキオコ」です。大きさにもよりますが大粒のカキが9個も入っています！

（お好み焼 ほり／堀 律子 女将）

「カキのぎゅっと凝縮されたうま味が、おいしいんじゃないかなと思います」

日生のカキオコは山芋を加えた生地とたっぷりのキャベツがベースになります。さらに、おいしさの秘密が……。

（お好み焼 ほり／堀 律子 女将）

「先代から受け継いだダシで（生地を）練っていますから、おいしいと思います」

そして、日生産のカキをのせます！ 日生のカキも今シーズンの初め不漁が伝えられました。しかし……。

（お好み焼 ほり／堀 律子 女将）

「年明けて、（カキが）ぐっと大きくなってきて、いまちょうどいいころになって」

カキの濃厚なうま味が口いっぱいに広がり、キャベツの甘味と自家製ソースの相性も抜群です！

また鉄板焼きも人気メニューの一つです。味付けはシンプルに塩コショウだけ。自家製のポン酢をつけていただきます。

ポン酢の酸味がうま味を引き立て、ぷりぷりとしたカキのおいしさがダイレクトに味わえます。

（お好み焼 ほり／堀 律子 女将）

「日生のカキがおいしいというところ、それを味わってもらって、日生のカキを満喫してもらっています」

22日(日)には「日生カキまつり」も開かれます。旬のカキを味わってみてはいかがですか。

（2026年2月20日放送「News Park KSB」より）