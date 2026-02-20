日本エイサーはサステナブルブランド「AcerVERO」より、フルHD解像度で最大 144Hz に対応した液晶モニター『CB242YP6bmiprx（23.8 インチ）』『CB272P6bmiprx（27 インチ）』を発売する。

【画像あり】エルゴスタンドで柔軟な調整が可能 商品外観

両モデルはIPSパネル（非光沢）とエルゴスタンドを採用しているのが特徴だ。

ディスプレイはリフレッシュレートは最大 144Hz（HDMI/DisplayPort）に対応し、日常からゲーミングといった用途にも応える。

エルゴスタンドは、チルト（上 35°／下 5°）、スイベル（左右 178°）、高さ調整（最大 165mm）、ピボット（左右 90°）に対応している。VESAマウント（100×100mm）や縦表示（ピボット）に対応しているため、柔軟なレイアウトが可能だ。

HDMI 1.4、DisplayPort 1.2 に加え、ミニD-Sub 15ピン（アナログRGB）を搭載し、音楽面では2W＋2W のステレオスピーカーとヘッドホン端子も備えている。

製品はAcer 公式オンラインストア、Acer ダイレクト、Amazonで販売される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）