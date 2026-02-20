「みんな頑張ってるから自分も頑張ろう」--最終滑走も「ほとんど緊張なかった」　銅の中井亜美が示した強心臓【冬季五輪】

フリーの演技後、右手を口元に添えて首をかしげる中井亜美(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪は現地時間2月19日、フィギュアスケート女子フリーが行われた。ショートプログラム（SP）で首位に立った17歳の中井亜美が140.45点でまとめ、計219.16点で銅メダルを獲得。日本フィギュア界では、2022年北京大会の18歳の鍵山優真を抜いて、最年少メダリストとなった。

重圧のかかる最終滑走。中井はSPに続き、冒頭のトリプルアクセルに成功。ただ、2回目のコンビーネーションジャンプが3回転＋2回転となるミスが出るなど、3つのジャンプで減点された。演技後は、右手人差し指を口元に添え、首をかしげるポーズも見せた。

フリーだけの順位は9位。それでも、SPの“貯金”を生かした。得点が発表された瞬間は、キョトンとした表情だったが、最終順位が3位と知ると、3本指を作って歓喜。金メダルのアリサ・リュウ（米国）と抱き合い、うれし涙が溢れ出た。

中継局を通じてのインタビューでは「正直、本当にびっくりしています」と満面の笑み。「今回の演技前はしっかり自分を落ち着かせることができて、ほとんど緊張はありませんでした。いつも通りの自分を出せたと思います」と強心臓ぶりを見せつけた。

「みんな頑張ってるから自分も頑張ろうっていう気持ちに自然と切り替わって、このオリンピックを存分に楽しむぞっていう気持ちでいけた。本当にそれが良かったのかなって思います」