フリューは、「フィービー 1/7 スケールフィギュア」の予約受付を2月20日10時よりFURYU HOBBY MALLなどで開始する。受注生産となり、価格は23,650円。商品の発送は12月を予定している。

本商品は、オープンワールドアクションRPG「鳴潮」より「フィービー」を同社のホビーブランド「F:NEX（フェネクス）」でフィギュア化したもの。作中の立ち絵イラストをもとに忠実に立体化されている。また、特典としてキャラクターホログラムPVCカードが付属する。

フィービー 1/7 スケールフィギュア

【イメージ画像】

【作品名】「鳴潮」

【SKU】 AMU-FNX1209

【価格】23,650円

【販売形態】受注販売

【商品サイズ】全高：約260mm（台座含む）

【仕様】プラスチック製 塗装済み完成品

【原型】八色けい（ロイスエンタテインメント）

【彩色】B_Sachi

【撮影】Vaistar studio

【特典】キャラクターホログラムPVCカード

【予約受付期間】2月20日10時～4月17日23時59分

【お届け時期】12月発送予定

【ブランド】F:NEX

【商品タイプ】スケールフィギュア

【予約場所】FURYU HOBBY MALL ほか

【発売元】フリュー

【販売元】フリュー

(C)KURO GAMES ALL RIGHTS RESERVED