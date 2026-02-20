オープンワールドアクションRPG「鳴潮」より「フィービー」が「F:NEX」に登場。2月20日より予約開始
【フィービー 1/7 スケールフィギュア】 予約期間：2月20日10時～4月17日23時59分 発売時期：12月予定 価格：23,650円
【作品名】「鳴潮」
フリューは、「フィービー 1/7 スケールフィギュア」の予約受付を2月20日10時よりFURYU HOBBY MALLなどで開始する。受注生産となり、価格は23,650円。商品の発送は12月を予定している。
本商品は、オープンワールドアクションRPG「鳴潮」より「フィービー」を同社のホビーブランド「F:NEX（フェネクス）」でフィギュア化したもの。作中の立ち絵イラストをもとに忠実に立体化されている。また、特典としてキャラクターホログラムPVCカードが付属する。【イメージ画像】
フィービー 1/7 スケールフィギュア
【SKU】 AMU-FNX1209
【価格】23,650円
【販売形態】受注販売
【商品サイズ】全高：約260mm（台座含む）
【仕様】プラスチック製 塗装済み完成品
【原型】八色けい（ロイスエンタテインメント）
【彩色】B_Sachi
【撮影】Vaistar studio
【特典】キャラクターホログラムPVCカード
【予約受付期間】2月20日10時～4月17日23時59分
【お届け時期】12月発送予定
【ブランド】F:NEX
【商品タイプ】スケールフィギュア
【予約場所】FURYU HOBBY MALL ほか
【発売元】フリュー
【販売元】フリュー
(C)KURO GAMES ALL RIGHTS RESERVED