「神々しくて滅」金獲得の米代表との感涙ハグに広まる感動 17歳中井亜美の“国境を越えたスポーツマンシップ”に賛辞「しっかり涙出ました」【冬季五輪】
最終順位が決まり、リウとハグをする中井(C)Getty Images
感涙の表彰台だ。現地時間2月19日にミラノ・コルティナ五輪はフィギュアスケートの女子フリーが行われ、日本勢は、坂本花織が銀メダル、中井亜美は銅メダル、千葉百音は4位となった。金メダルは米国のアリサ・リウだった。
【関連記事】中井亜美は“自慢の推し”…「スーパー女子高生」に海外からも反響 笑顔満開「見ているこちらまで幸せな気分になる」【冬季五輪】
観客の熱視線を一身に背負って大トリを務めたのは、中井だ。ショートプログラムで堂々の首位発進を飾っていた17歳の超新星はトリプルアクセルを難なく成功。これで勢いに乗ると、大きなミスもせず、伸び伸びとした軽やかな演技を披露。フィニッシュも可憐に決め、異彩を放った。
演技後もティーンエージャーらしい若々しい振る舞いが目に付いた。
右手人差し指を口元に当てながら観客の歓声に笑みを浮かべ、カメラに向かって、ハートポーズも見せた中井。アイドル顔負けの“あざとさ”も披露した彼女は、採点結果を知ると、「え？ 3位!?」と歓喜。そして隣で待機していたリウの元へと駆け寄り、涙ながらにハグ。ライバルからも「良かったね」と声を掛けられていた。
この二人の国境を越えたスポーツマンシップは、ネット上でも反響が拡大。Xでは「リウが自分のことのように喜んでくれているのを見て、本物のスポーツマンシップを感じた」や「ほっこりした」「リウと中井が抱き合って讃え合ってる姿が神々しくて滅」「二人が抱き合って喜び合うシーンでしっかり涙が出ました」といった賞賛が相次いだ。
そのキュートなパフォーマンスで世界を魅了した中井。彼女の残したインパクトは特大だ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。