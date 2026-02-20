Âçºå»Ô¤ÇÆ¿Ì¾¿ÍÊª¤¬¶â²ô21¥¥í´óÉÕ¡¡5²¯6000Ëü±ßÁêÅö¤â°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡Ö¸½¶â²½¡×
¡¡Âçºå»Ô¿åÆ»¶É¤Ï£±£¹Æü¡¢Ìó£µ²¯£¶£°£°£°Ëü±ßÁêÅö¤Î¶â²ô£²£±¥¥í¤Î´óÉí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±»Ô¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡ÖËÜ»Ô¿åÆ»»ö¶È¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òË¾¤Þ¤ì¤ëÊý¤«¤é¡¢¶âÃÏ¶â¤ò¤´´óÉí¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£µ®½Å¤Ê¤´´óÉí¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢´óÉí¼Ô¤Î¤´°Õ¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¿åÆ»´É¤ÎÏ·µà²½ÂÐºö¤Ê¤É¡¢¿åÆ»»ö¶È¤ÇÂçÀÚ¤Ë³èÍÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Âçºå»Ô¤Ç¤Ï¿åÆ»´É¤ÎÏ·µà²½¤Ë¤è¤ëÆ»Ï©¤Î´§¿å¤Ê¤É¿åÏ³¤ì»ö¸Î¤¬Â¿È¯¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤¿´óÉí¼Ô¤¬¡¢¿åÆ»´É¤ÎÏ·µà²½ÂÐºö¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¿½¤·½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Âçºå»Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö´óÉí¼Ô¤µ¤Þ¤¬¡ØÂç¤´¤È¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¤´°Õ¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢´óÉí¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»ö¼Â¤À¤±¸øÉ½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£»ÔÄ¹´¶¼Õ¾õ¤ÎÂ£Äè¼°¤â¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡»Ô¤Ë¤è¤ë¤È£±£¹Æü¸½ºß¤Ç¶âÃÏ¶â£²£±¥¥í¤Ç£µ²¯£¶£¶£µ£´Ëü±ßÁêÅö¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö´óÉí¼Ô¤µ¤Þ¤Î¤´°Õ¸þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÇäµÑ¡¦¸½¶â²½¤·¤Æ¡¢¿åÆ»»ö¶È¤Ë³èÍÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸øÉ½¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¶â²Á³Ê¤¬Îò»ËÅª¤Ê¹âÆ¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ë¹âÆ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¸½¶â²½¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤âÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡ºòÇ¯¤âÆàÎÉ¸©ºù°æ»Ô¤Ë¶â²ô¤¬´óÉí¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»ÔÆâºß½»¤Î£·£°Âå¤ÎÃËÀ¤¬ËÉºÒÂÐºö¤È¤·¤Æ¡ÖÈòÆñ½ê¤Î´Ä¶À°È÷¤Ê¤É¤Ë¶â²ô¤òÌòÎ©¤Æ¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÅö»þ¤Î»þ²Á¤ÇÌó£³²¯£³£°£°£°Ëü±ßÁêÅö¤Î¶â²ô£²£°¥¥í¤ò´óÉí¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡¡ºù°æ»Ô¤Ï¸½¶â²½¤¹¤ë¤¿¤á¶â²ô¤ÎÇã¤¤¼è¤ê¤ÎÆþ»¥¤òºòÇ¯£±£°·î¡¢£±£²·î¤È£²²ó¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡Ö±þ»¥¤¬¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤À´¹¶â¤¬¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¾õ¶·¡££³²óÌÜ¤ÎÆþ»¥¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¡Êºù°æ»Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¡Ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î´Ö¤Ë¤â¶â²Á³Ê¤Ï¹âÆ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£³²óÌÜ¤Ï¤µ¤é¤Ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¡ÖÂ¾»ÔÄ®Â¼¤«¤é¡Ø¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡Ù¤È¤¤¤¦ÅÅÏÃ¤ò²¿·ï¤«¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ê¶â²ô¤Î´óÉí¤¬¡ËÁý¤¨¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤Ï¤·¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¸½¶â²½¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢³èÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢²¿¤È¤âÇº¤Þ¤·¤¤¸Â¤ê¤À¡£
