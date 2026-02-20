20日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比520円安の5万7040円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万7467.83円に対しては427.83円安。出来高は8346枚だった。



TOPIX先物期近は3828ポイントと前日比26.5ポイント安、TOPIX現物終値比24.09ポイント安だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 57040 -520 8346

日経225mini 57020 -540 200121

TOPIX先物 3828 -26.5 13912

JPX日経400先物 34590 -250 1010

グロース指数先物 748 -3 711

東証REIT指数先物 売買不成立



