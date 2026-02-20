　20日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比520円安の5万7040円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万7467.83円に対しては427.83円安。出来高は8346枚だった。

　TOPIX先物期近は3828ポイントと前日比26.5ポイント安、TOPIX現物終値比24.09ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 57040　　　　　-520　　　　8346
日経225mini 　　　　　　 57020　　　　　-540　　　200121
TOPIX先物 　　　　　　　　3828　　　　 -26.5　　　 13912
JPX日経400先物　　　　　 34590　　　　　-250　　　　1010
グロース指数先物　　　　　 748　　　　　　-3　　　　 711
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース