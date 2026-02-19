ヒルトン大阪は、「ストロベリースイーツビュッフェ 〜Marie Antoinette〜」を1月8日から5月31日まで開催する。

オーストリアの伝統菓子をアレンジした「苺のカーディナルシュニッテン」、ドレスやジュエリーモチーフのミニケーキ、モンブランクリームを絞って提供する焼きたてデニッシュ、舞踏会のダンスで揺れるフリルを連想するケーキの「いちご色のドレス」、マリー・アントワネットが宮殿で味わった揺れ動くの心の機微を表現した「シャトー・ド・ヴェルサイユ ハート」、貴婦人の帽子に見立てた「舞踏会のシャルロット」など、いちごをベースにバニラや桜、薔薇などのフレーバーを組み合わせた約20種類のスイーツを提供する。ドリンクはコーヒー・紅茶・ホットチョコレートなど約10種を用意する。またカフェ＆バー「MYPLACE」では、同テーマのアフタヌーンティーセットを提供する。

場所は2階Folk Kitchen。時間は午後3時から4時半までの90分制。料金は5,800円から、4歳から11歳までは半額、3歳以下無料。税・サービス料込。