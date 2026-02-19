「ミラクルショット撮れた(´・∀・｀)」



【写真】まさにミラクル！漫画のような舌！

こんなポストをされたのはほたる（@tukinorimi）さん。



写真には、椅子の上でくつろぎながら大きなあくびをする、ミニチュアダックスフンドのレオさんが写っています。大きく開けた口から舌が見えていますが、なんと、くるんと巻かれた“奇跡の瞬間”がとらえられました。



タイミングと角度が完璧に重なった、まさにミラクルな一枚です。



「舌がペロペロキャンディ」

「あくびの瞬間ってこんな表情になるんだ」

「完全に漫画の世界の表情」

「何度見ても笑ってしまう」



投稿には、感心する声がたくさん寄せられました。



ほたるさんの実家で飼っているというレオさんは、やんちゃで、おもちゃはだいたいすぐ綿を出す破壊神とのこと。特に笛が入っているおもちゃは即分解して“笛抜き職人”になるそうです。オスなのに男性が好きで、飼い主さんの旦那様の顔を舐め回すといいます。



このミラクルショットを撮影、ポストをされたほたるさんにお話を伺いました。



ーー写真は、実家で撮影されたのですね。



「実家へは日帰りで月イチくらい行っています。今回は久しぶりに泊まりがけで、26日の夕方から泊まって28日のお昼に帰りました。写真は28日の午前中に撮影したものです。



向かいの席に座って私を観察していて、まだ帰る準備をしていなかったので安心したのか、かなりリラックスしていました。そのときのあくびです」



ーーレオさんのチャームポイントは？



「チャームポイントは白目です。よく白目を見せてくれます。身体的には鼻も肉球も爪も、全部一色でチョコ色なところですね」



ーーレオさんは旦那さんが大好きなのですね？



「旦那が運転に疲れて寝ていても、私の目を盗んでいつもよりゆっくり舐めます。旦那が席から立ち上がると『帰るの？行かないで！』と吠えまくります。



帰る時はこの世の終わりみたいに吠え続けます。私が実家に帰ると少し喜んで、すぐ『旦那いるんだろ？』という感じで玄関に向かい、連れてこいと目で訴えてきます」



ほたるさんは「爺さんの家の猫さんより、いいね数で勝ちました。今まで一番いいねが多かったのは、爺さんの家の猫さんが隣の家の猫さんと家を交換して住んでいる投稿でした。犬垢なのに猫さんに負けて悔しかったので、今回勝てて嬉しいです。



あとレオは賢いというよりずる賢くて、粗相を隠すためにキッチンマットを敷いて自分も乗り、30分くらい気づかれなかったこともあります」と話してくれました。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）