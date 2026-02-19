ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪ではスキージャンプの高梨沙羅（クラレ）が、念願の混合団体でのメダルをつかんだことも話題となった。2022年の北京大会ではスーツ寸法による失格となり、今回は4年越しの歓喜。五輪日本代表が公開したメダル写真の撮影時には赤面し「恥ずかしい…」と漏らす場面があった。

日本オリンピック委員会（JOC）が公式Xで公開しているのは、銅メダルを首にかけた高梨が額縁から顔をのぞかせる不思議な動画。今大会、日本のメダリストにはおなじみのものだ。ただチームジャパンの公式YouTubeでは、思わぬ撮影裏話が公開されていた。

公開されたのは、高梨と丸山希への密着動画。ミラノ市内のチームジャパンハウスにやってきた2人は、揃ってメダルを手にした写真を撮影している。

顔をギリギリまで近づけるよう求められた高梨は「ウェディングフォトみたい」「恥ずかしい〜」「結構近くない？」と赤面して照れる場面も。ジャンプ台での姿とは異なる一面が見られる動画になっている。



（THE ANSWER編集部）