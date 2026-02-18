1月以降のディズニー攻略は「7時到着」が鍵、混雑日でもアトラクションを効率よく回るモデルコース
YouTubeチャンネル「LeavesJanChannel」の二コート氏が、「【有料級】1月以降のディズニーランドで使えるアトラクション中心の回り方」と題した動画を公開。アトラクションの休止が多いこの時期に、効率よくパークを回り、満足度を高めるためのモデルコースを提案した。
動画ではまず、1月以降のディズニーランドは休止アトラクションが多く、計画なしでは「時間や労力の無駄」になりかねないと指摘。その上で、アトラクションを中心に楽しみたい場合に推奨される「7時到着」からの具体的なスケジュールを解説している。二コート氏は入園後、まずは「美女と野獣」のDPA（ディズニー・プレミアアクセス）、「プーさんのハニーハント」のプライオリティパス、そしてレストランのモバイルオーダーを順不同ではなく「DPA、プライオリティパス、モバイルオーダーの順」に取得すべきだとアドバイスした。
モデルコースの初手として推奨されたのは、ウエスタンランドの「ビッグサンダー・マウンテン」だ。その後はファンタジーランドへ移動し、「キャッスルカルーセル」や「アリスのティーパーティー」など、待ち時間の少ないアトラクションを効率よく体験する流れを紹介。食事に関しては、「トゥモローランド・テラス」のハンバーガーや、「れすとらん北齋」の和食を推奨し、特に北齋については「騙されたと思って立ち寄ってほしい」と、そのクオリティの高さを熱弁した。
二コート氏は解説の締めくくりとして、アトラクションの数をこなすことよりも「優雅に過ごすべき」だと提言。「移動時間も楽しい時間に変える」というマインドセットを持つことで、パークでの一日がより充実したものになると結論付けた。
ディズニーを楽しむ上で知っていると幸せになれる攻略方法を中心にお届けします。メインコンテンツは以下となっており、家族４人（パパ・ママ・娘・息子）で東京ディズニーリゾートで楽しむ様子もお届けしていきます。?ディズニー攻略動画?エントリー受付攻略動画?開園待ち攻略動画