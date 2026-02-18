この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「LeavesJanChannel」の二コート氏が、「【有料級】1月以降のディズニーランドで使えるアトラクション中心の回り方」と題した動画を公開。アトラクションの休止が多いこの時期に、効率よくパークを回り、満足度を高めるためのモデルコースを提案した。



動画ではまず、1月以降のディズニーランドは休止アトラクションが多く、計画なしでは「時間や労力の無駄」になりかねないと指摘。その上で、アトラクションを中心に楽しみたい場合に推奨される「7時到着」からの具体的なスケジュールを解説している。二コート氏は入園後、まずは「美女と野獣」のDPA（ディズニー・プレミアアクセス）、「プーさんのハニーハント」のプライオリティパス、そしてレストランのモバイルオーダーを順不同ではなく「DPA、プライオリティパス、モバイルオーダーの順」に取得すべきだとアドバイスした。



モデルコースの初手として推奨されたのは、ウエスタンランドの「ビッグサンダー・マウンテン」だ。その後はファンタジーランドへ移動し、「キャッスルカルーセル」や「アリスのティーパーティー」など、待ち時間の少ないアトラクションを効率よく体験する流れを紹介。食事に関しては、「トゥモローランド・テラス」のハンバーガーや、「れすとらん北齋」の和食を推奨し、特に北齋については「騙されたと思って立ち寄ってほしい」と、そのクオリティの高さを熱弁した。



二コート氏は解説の締めくくりとして、アトラクションの数をこなすことよりも「優雅に過ごすべき」だと提言。「移動時間も楽しい時間に変える」というマインドセットを持つことで、パークでの一日がより充実したものになると結論付けた。