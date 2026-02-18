◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第13日 スノーボード 男子スロープスタイル決勝（2026年2月18日 リビーニョ・スノーパーク）

スノーボードの男子スロープスタイル（SS）決勝が行われ、五輪初出場の長谷川帝勝（たいが、20＝TOKIOインカラミ）が銀メダルを獲得した。14年ソチ大会から五輪種目となったSSでのメダル獲得は日本人初。今大会の日本選手団の獲得メダル数は20個（金4、銀6、銅10）となり、初めて「20」の大台に到達。冬季大会最多記録を更新した。

今五輪の日本勢メダル1号は第2日の7日にジャンプ女子個人ノーマルヒルで丸山希（27＝北野建設）が獲得した銅メダル。同日にスノーボード男子ビッグエアで木村葵来（きら、21＝ムラサキスポーツ）が金メダル1号、木俣椋真（23＝ヤマゼン）が銀メダルを獲得し、表彰台ワンツーを決めた。

その後も第6日の11日以外、全ての日程でメダルを獲得。第8日の13日にはスノーボード男子ハーフパイプで戸塚優斗（24＝ヨネックス）が金、山田琉聖（19＝チームJWSC）が銅、フィギュアスケート男子で鍵山優真（22＝オリエンタルバイオ・中京大）が銀、佐藤駿（22＝エームサービス・明大）が銅と、冬季大会日本初となる同日2カ所での複数メダル獲得を達成した。

16日にはフィギュアスケート・ペアの三浦璃来（24＝木下グループ）、木原龍一組（33＝同）が金メダルを獲得。日本選手団のメダル獲得数は北京大会に並ぶ過去最多18個としていた。17日にはスピードスケート女子団体追い抜きで日本が3位決定戦を制して銅メダルを獲得し、北京大会の18個を超える冬季大会最多記録を更新していた。