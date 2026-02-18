¡Ö¤Ê¤¼²¶¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡Ä¡×ÃæÆ»¡¦Àô·òÂÀ»á¡¡½°±¡ÉûµÄÄ¹¼Âà¤á¤°¤êÄ«£µ»þ¥Ý¥¹¥È¤ÎÍýÍ³ÀâÌÀ
¡¡ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ÎÀô·òÂÀ½°±¡µÄ°÷¤¬£±£¸Æü¡¢½°µÄ±¡ËÜ²ñµÄ¤Î½ªÎ»¸å¡¢½°±¡ÉûµÄÄ¹¤ÎÌò¿¦¤ò¼Âà¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊóÆ»¿Ø¤Î¤Ö¤é²¼¤¬¤ê¼èºà¤ÇÅú¤¨¤¿¡£
¡¡½°±¡ÉûµÄÄ¹¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÆ±ÅÞ¤Ï¡¢Àô»á¤ò¿äÁ¦¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Àô»á¤Ï£±£·Æü¸áÁ°£µ»þ²á¤®¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö¤Ê¤¼²¶¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡£¾å¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¸øÌÀÅÞ½Ð¿È¤ÎÀÐ°æ·¼°ì»á¤ò¤¢¤Æ¤ëÊý¿Ë¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¾®Àî½ßÌéÂåÉ½¡¢¤Þ¤µ¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÉûµÄÄ¹¿Í»ö¡£·Ð¸³¡¢¸«¼±½½Ê¬¤ÎÀèÇÚ¤òÇÚ½Ð¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÃæÆ»²ñÇÉ¤Î´î¤Ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢½°µÄ±¡¤Ç¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬¿·¼óÁê¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤ÎÁ°¡¢¿¹±Ñ²ð½°±¡µÄÄ¹¤È¸øÌÀÅÞ½Ð¿È¤ÎÀÐ°æ·¼°ìÉûµÄÄ¹¤¬½¢Ç¤²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Àô»á¤Ïµ¼Ô¤Ë¡ÖÅÞ¤«¤éÉûµÄÄ¹¤Ø¤ÎÂÇ¿Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¡ÖÀµ¼°¤ÊÂÇ¿Ç¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢²¿¤ò¤â¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£Àµ¼°¤Ê¿Í»ö¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¤Í¡¢¡Ê¾®Àî½ßÌéÂåÉ½¤Î¡Ë¼¹¹ÔÉô¤Î¹Í¤¨¤¬¸Ç¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤Î¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Ê¤«¤Ç¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¤Û¤«¤ËÅÞÆâ¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤â¤Ç¤¹¤Í¡¢Åª³Î¤ÊÊý¤¬¤ª¤é¤ì¤ë¤È¡¢»ä¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤¢¤·¤¿È¯¿®¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡£Ø¤ÇÈ¯¿®¤ò¹Ô¤¦Á°¡¢ÅÞÆâ¤ËÂÐ¤·¼«¿È¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ËÄ«£µ»þ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤Î»þ´Ö¤Ë¤è¤ê¤âÁ°¤Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÅÞÆâ¤Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀô»á¤ÏÌÀ¤«¤·¤¿¡£