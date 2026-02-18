犬を悲しくさせるタブー行為5選

犬は飼い主さんとの暮らしの中で安心感を得ています。そのため、飼い主さんにとっては深い意味がなくても、無視をする、ウソをつく、きつく叱るなどの何気ない行動が、犬の心を乱し悲しい気持ちにさせてしまうことがあります。

1.無視をする・放置する

群れで生活する犬にとって、存在を無視されることは大きなストレスになります。例えば、大好きな飼い主さんが帰宅したときに喜んで駆け寄っても反応がなかったり、話しかけても目を合わせなかったりすると、犬の心を傷つけてしまう可能性があります。

また、散歩に連れて行かない、十分なコミュニケーションを取らないといった放置状態も、犬には「拒絶」と受け取られるでしょう。

このような状況が続くと、犬は孤独感を強め、無気力や深い悲しみを感じるようになります。

2.ウソをつく

「お散歩に行くよ」と言って連れて行かない、おやつを見せて誘導したのに与えないといった行為は、犬にとって裏切りにあたります。犬は人間の言葉をある程度理解しており、期待を裏切られる経験が続くと、飼い主さんへの信頼が徐々に薄れていきます。

また、日常的にウソをつかれていると、犬は何を信じてよいのか分からなくなって常に顔色をうかがうようになり、不安定な心理状態に陥ります。

3.長々と叱る・体罰を与える

怒りに任せて愛犬を長々と叱ったり、叩くなどの体罰を与えたりする行為は、犬を悲しい気持ちにさせます。犬は過去の出来事といま叱られていることを結びつけられません。そのため、なぜ叱られているのか理解できずに、恐怖を与えるだけになります。

「大好きな人が突然怖い存在になる」という体験は、犬の心に深い傷を残します。恐怖で支配するような関わり方は、犬を悲しい気持ちにさせるだけでなく、信頼関係を壊し、精神的なダメージを与える行為です。

4.犬の前でケンカをする

犬は群れである家庭内の雰囲気の変化に敏感です。目の前で飼い主さんが怒鳴り合ったり言い争いをしたりすると、自分に向けられた怒りでなくても強いストレスを受けます。

というのも、野生で暮らしていた頃は、群れ内のケンカは命に関わる事態でした。そのため、群れの仲間である家族がケンカをすると落ち着かなくなってしまうのです。

穏やかな家庭環境は犬の心の安定に欠かせません。人間同士の感情的なやり取りに犬を巻き込むことのないようにしましょう。

5.ほかの犬を可愛がる

犬には嫉妬心があり、目の前でほかの犬を過剰に可愛がったり、比べるように褒めたりすると、強い疎外感を覚えます。また「自分に向けられていた愛情が奪われた」と感じ、深い悲しみや喪失感を抱く可能性があります。

例えば、多頭飼育の家庭やドッグランなどで愛犬を後回しにする対応が続くと、心の傷が少しずつ積み重なっていきます。その結果、ほかの犬への攻撃性としてあらわれることもあります。その対象は犬だけでなく、猫や人間、ぬいぐるみなどに向かう場合もあります。

愛犬との関係では、日々の何気ない行動が心に大きく影響することを覚えておきましょう。

避けるべき行動と心のケア方法

もし犬に悲しい思いをさせてしまったと感じたときは、まず落ち着いて接し方を見直し、心のケアに意識を向けましょう。犬は寛容な動物ですから、飼い主さんが真摯に向き合えば、再び心を開いてくれるはずです。

まずは、1日の中で愛犬と向き合う時間を作ることからはじめます。名前を呼びながら撫でる、好きな遊びを一緒にするなど、愛犬が楽しいと感じる時間を積み重ねましょう。そして、正しい行動をしたときはしっかり褒めてください。

飼い主さんが落ち着いた態度で一貫性を持って接することで、徐々に信頼関係を取り戻せます。ポイントは、愛犬のペースに合わせて、焦らずゆっくり信頼回復に努めることです。

逆に、無視したり長々と叱ったりするなど、犬にとって辛いと感じる行為は、信頼回復を難しくしてしまうので避けましょう。

まとめ

犬を悲しい気持ちにさせる行為としては、無視や裏切り、長時間の叱責、家庭内の喧嘩、ほかの犬との比較などが挙げられます。こうした行為は犬の心に深いストレスや孤独感を与え、信頼関係にも悪影響を及ぼします。

愛犬との関係を良好に保つには、気持ちを尊重し、安心して過ごせる環境を整えることが大切です。また、悲しい思いをさせていないかどうか、時折自分の行動を振り返り、必要に応じて改善するよう心がけましょう。