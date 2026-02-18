東京ディズニーシー、25周年“限定メニュー”を一挙公開 “ジュビリーブルー”で祝祭彩る
2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシーで、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」が4月15日からスタートする。開催に先立ち、テーマカラー“ジュビリーブルー”を基調にしたスペシャルメニューの詳細が発表された。
【画像多数】“ジュビリーブルー”がきらめくTDS25周年限定グッズ＆フード
アメリカンウォーターフロントには25周年限定のフードワゴン「スパークリング・ジュビリーワゴン」が登場。スミレの香りをきかせたホワイトチョコベースのクリームをサンドした「ミッキーマカロン（ホワイトチョコ）」（650円）や、限定フレーバーの「ミッキーチュロス（クッキー＆クリーム）」（650円）を販売する。さらに、さまざまなメニューにトッピングできるシーズニング（ガーリック・トリュフ／220円）も登場する。
また、レストランでも祝祭感を演出。「ホライズンベイ・レストラン」では、ブーケをイメージした野菜とマッシュポテトを添えたハンバーグや、青いレモン風味のソースを合わせたデザートを楽しめるスペシャルセット（2840円）を提供。「カフェ・ポルトフィーノ」では、魚介類をふんだんに使った地中海風シーフードサラダやローストビーフを盛り込んだスペシャルセット（2980円）を販売する。
カウンターサービスのレストランにも限定メニューが並ぶ。「ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ」では、シーフード入りカルボナーラとマルゲリータのセット（2050円）や、ラメがきらめくスペシャルスパークリングドリンク（キウイ＆ライム／750円）が登場。「ユカタン・ベースキャンプ・グリル」では彩り豊かなライスボウルのスペシャルセット（1780円）、「カスバ・フードコート」ではスペシャルコンビカリーライス、ナン添え（中辛ビーフ＆甘口チキン／1550円）やスペシャルラッシー（マンゴー＆ブルーゼリー／750円）を販売する。
ほかにも、ジュビリーブルーが輝くポップコーンバケットやミニスナックケースなど、25周年限定の鮮やかなフードスーベニアも登場。パーク内で身につけられるアイテムとして祝祭ムードを高める。
イベント開催期間は2026年4月15日から27年3月31日まで。
また、アメリカンウォーターフロントの豪華客船「S.S.コロンビア号」では、4月15日から6月30日までの期間、「S.S.コロンビア号 ジュビリーガラ」を実施する。特別デコレーションが施された船内でのスペシャルメニューや限定グッズ、ドリンクのフリー・リフィル、記念撮影などを楽しめる内容で、別途料金が必要となる。
