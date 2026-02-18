6月26日に全国公開される映画『それいけ！アンパンマン』シリーズ最新作『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』に土屋太鳳がのゲスト声優として参加していることが発表された。

参考：『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』6月26日公開決定 特別ビジュアルも

1988年にTVアニメがスタートし、翌1989年3月に劇場版が初公開された『それいけ！アンパンマン』。昭和、平成、令和と3つの時代を通じて愛と勇気を届けてきたシリーズの最新作となる本作のキーワードは「約束」だ。

監督を務めるのは、TVアニメ『それいけ！アンパンマン』に演出や助監督として参加し、映画『それいけ！アンパンマン ドキンちゃんのドキドキカレンダー』（1991年）で劇場版を初監督、以降『いのちの星のドーリィ』（2006年）や『きらめけ！アイスの国のバニラ姫』（2019年）などを手がけてきた矢野博之。脚本は、映画『勇気の花がひらくとき』（1999年）や『ばいきんまんとえほんのルルン』（2024年）などを手がける米村正二が担当する。

新キャラクターとして登場するのは、レッサーパンダの旅人・パンタン。飛行機のパイロットの格好をしたパンタンは、昔ある冒険家と交わした大切な約束を守るために、夜空に輝く“虹の星”にあるとされる宝物を探して旅をしている。しかし、旅の途中でばいきんまんの赤ちゃんスプレーを浴びて子どもの姿になってしまう。約束を破ってしまったと後悔するパンタンだったが、ジャムおじさんに勇気づけられ、クリームパンダと共に再び虹の星を目指すことになる。

そのパンタンの声を担当する土屋は、ゲスト声優として参加することが決まった時の心境について「本当に『嘘でしょ?』という感じでした。ずっと憧れでしたし、狭き門だと思っていたので、実はちょっと諦めていたんです。けれど、諦めなければ夢は叶うんだということを今回教えていただいて、本当に感謝しています」と、長年の夢が叶った喜びを語った。さらに、本作への出演について、「家族みんなでお祭り騒ぎのように喜んでくれました」と話す一方で、「小さな家族にはまだ伝えられていなくて。アンパンマンは、小さい家族の心の聖域に住むヒーローなので、もうちょっといろいろな人に相談してから、伝えるか決めようかなと思っています」と、母親として一口では言えない心境も明かした。

演じるレッサーパンダの旅人・パンタンについては「とても心がまっすぐで、元気な冒険家。自分の心に正直に生きているなと感じました。これから出会う子どもたちの、心の“相棒”になってくれたらなと思います」とコメント。劇中で描かれる「諦めない心」について、土屋は「大人になっていくと諦めることが必要なんだなって思う瞬間もあったりして、ちょっと悩んでいた時にアンパンマンのお話をいただいたので…」と感極まる場面も。「本当に嬉しいです。頑張ります！ パンタンと一緒に！」と、深い愛情を持ってパンタンと向き合い、その心に寄り添いながら“声”を吹き込む決意を語った。

また、本作のキーワード「約束」にちなみ、劇中のジャムおじさんの「約束は守ろうとする気持ちが大切」という言葉について問われると、「本当にその通りだと思います。約束を守れないことってあるかもしれないけど、約束を守るという過程が大事。約束を守るまでの工夫や努力が成長につながると思うので。私の小さい家族もこないだ初めて大事なお約束をしたんです。なので、ジャムおじさんの言葉を大切にしながら私自身も小さい家族と一緒にその約束を守っていけるように頑張っていきたいなって思います」と大切にしている価値観などを語った。

さらに、アンパンマンの声を務める戸田恵子とは以前から親交があり、「びっくりしすぎて、『私にアンパンマンの声優のお話がきました！』と、戸田さんにすぐご連絡しました。小さい家族が生まれた時には抱っこしに来てくださって、アンパンマンのお人形をくれたんですよ。もう、それが家の中で本当に大事な宝物です。なので、今回ご一緒させていただけるので、しっかり観察をして勉強させていただきたいなと思っております」と、憧れの大先輩とアンパンマンで共演することに喜びと期待を寄せた。

あわせて、出演にあたり土屋が思いを語るコメント動画も公開された。

土屋太鳳（パンタン役）コメントゲスト声優として参加することが決まった時の気持ち本当に「噓でしょ？」という感じでした。ずっと憧れでしたし、狭き門だと思っていたので私ちょっと諦めていたんです。けれど、こうして諦めなければ夢は叶うんだということを今回教えていただいて、本当に感謝しています。アンパンマンありがとうございます。

家族に出演を伝えた時の反応なんでしょうか。お祭り騒ぎといいますか。本当に家族みんな喜んでくれましたが、実は小さな家族にはまだ伝えられていなくて。ちょっと悩んでいるんです。言ってしまうと「パンタンがママだ」という風になっちゃうかなとか。小さい家族が、仕事に毎日ついてきてはいたので、役と私が違うとは理解しているかもしれないんですけど。アンパンマンは、小さい家族の心の聖域に住むヒーローなので、もうちょっといろいろな人に相談してから、伝えるか決めようかなと思っています。

交流のあるアンパンマン役・戸田恵子についてびっくりしすぎて、「私にアンパンマンの声優のお話がきました！」と、戸田さんにすぐご連絡しました。「これって戸田さんが推してくださったんですか？」って聞いたら、「え？ 推してないよ？」って。恵子さんは、共演をした際に1年間ナレーションをしてくださっていたんですが、その時はお会いする機会がなかったんです。初めてお会いしたのが草笛光子さんのお食事会でした。そこからご連絡を取るようになって、小さい家族が生まれた時には抱っこしに来てくださって、アンパンマンのお人形をくれたんですよ。もう、それが家の中で本当に大事な宝物です。なので、今回ご一緒させていただけるので、しっかり観察をして勉強させていただきたいなと思っております。

演じる新キャラクター・パンタンについてとても心がまっすぐで、元気な冒険家という感じで、自分の心に正直に生きているなと感じました。だから、これからパンタンと出会う子どもたちの心の相棒になってくれたらなと思います。

諦めず、常に全力で挑戦し続ける土屋のイメージと重なるパンタンをどう演じたいかそう重ねていただいたのが本当だとしたら、すごくありがたいなと思います。諦めないこと、を本当にすごく大事にしてきたので。ただ、やっぱり大人になっていくと諦めることが必要なんだなって思う瞬間もあったりして、ちょっと悩んでいた時にアンパンマンのお話をいただいたので...本当に嬉しいです。頑張ります！ パンタンと一緒に！

劇中、ジャムおじさんが「約束は守ろうとする気持ちが大切」とパンタンを励ますシーンについて本当にその通りだと思います。約束を守れないことってあるかもしれないけど、約束を守るという過程が大事。約束を守るまでの工夫や努力が成長につながると思うので。私の小さい家族もこないだ初めて大事なお約束をしたんです。なので、ジャムおじさんの言葉を大切にしながら私自身も小さい家族と一緒にその約束を守っていけるように頑張っていきたいなって思います。

自身の子どもの頃、またはお子さんとのアンパンマンにまつわる思い出映画『それいけ！アンパンマン てのひらを太陽に』（1998）と、同時上映だった併映『それいけ！アンパンマン アンパンマンとおかしな仲間』が、私の映画館デビューでした。幼馴染のお母さんが連れて行ってくださって、私は当時のことを覚えていないんですけど、でもそれがデビューだったと聞きました。昔はチケットを買うために映画館のチケット売り場によく並びに行っていたんですけど。映画を観る時は、いつも母がどこに行くか言わずにみんなで並びに行って、ドキドキしながら待つっていうのが思い出でした。弟は学校が終わったら走って帰って、テレビでアニメ『それいけ！アンパンマン』を観ていました。めちゃくちゃダッシュしたら 10 分くらいで着くんですけど（笑） それをすごい覚えています。

アンパンマンの存在を実感したり、助けられたなと思うような場面自分が持っているものを誰かに伝えたいとか届けようと思った時って、愛情にしろ表現にしろ仕事でもプライベートでもですけど、自分のどこかを削らないと届かない場合があるなって感じています。私は初めてアンパンマンを知ったのがアニメじゃなくて絵本だったんですよ。だから楽しい感じというよりは少し切ない感じの印象があって。私自身何かを削らないと人に伝わらないなって思っていた時に、アンパンマンってたくさん仲間がいるじゃないですか。大事なことって全力で何かをやる人ってよりも、そこには支えている人がいるんだよっていうことをアンパンマンに教えてもらったような気がして。チームワークというか。だから本当にアンパンマンにもそうですしアンパンマンに出てくるたくさんのキャラクターさんたちにもとっても感謝しています。チームワークを教えてもらいました。

土屋とお子さんの好きなキャラクター私はジャムおじさんが好きでした。小さい家族はドキンちゃんが大好きです。夏の甚平もドキンちゃんでした。だからすごいドキンちゃんにいつも支えてもらっています。

お子さんの映画館デビューについて行こうって思っても体調崩したりとかするので、今年ついに、アンパンマンで映画館デビューできたらなと思っています。

子どもの頃に観たアンパンマンと大人になってから観るアンパンマンの違いや新しい発見大人になって改めて感じるものがあるなと思っていて、「アンパンマンのマーチ」を聴くとやなせたかし先生の未来であったり世界をすごく嚙み締められる気がします。だから、こういう思いを時代が超えても私たちが忘れずに「アンパンマンのマーチ」の歌をしっかり心に入れて、さらに世界の人たちにも観ていただけるように、私がパンタンを精一杯努めさせていただこうと思っています。

観客へのメッセージ皆さん、こんにちは、土屋太鳳です。今回、最新作映画「それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星」にて声優として演技をさせていただくこととなりました。幼い頃から沢山のパワーをもらってきたアンパンマンの世界で、声の演技を担当できることが本当に嬉しく、また尊敬する戸田恵子さんと共演できる素敵なご縁に心から感謝しております。この作品は、大切な約束と友情の物語です。ある冒険家と交わした約束を守るために旅を続けているパンタンが、アンパンマンやクリームパンダたちと出会い、宝物を探す大冒険へと出発します。ご家族で楽しめる素敵な作品です。ぜひ、6月26日の公開を楽しみにしていてください。（文＝リアルサウンド編集部）