山崎18年、白州12年など合計466口を収録「ウイスキーくじ」第101弾が2月17日販売開始
【豪華ウイスキーみくじ第101弾】 2月17日 発売 価格：3,980円（送料別）
アップライジングが運営するタチバナE酒販は、ウイスキーくじ「豪華ウイスキーみくじ第101弾」の販売を2月17日に開始した。価格は3,980円で、送料別。
今回のくじでは山崎18年、山崎12年、白州12年などを収録。合計466口を販売する。内容は以下の通り。
・［超大吉×1］山崎18年
・［大大吉×2］山崎12年
・［大吉×2］白州12年
・［中吉×4］山崎
・［喜吉×3］響 JAPANESE HARMONY
・［福吉×3］イチローズモルト＆グレーン クラシカルエディション
・［緑吉×3］イチローズモルト＆グレーン リミテッドエディション
・［幸吉×10］サントリーウイスキー 知多
・［宝吉×50］ブレンデッドウイスキー √（ルート）
・［栄×163］ライスブレンデッドウイスキー はなぐり
・［吉×225］グレーンウイスキー 巳乃霞
ウイスキーくじは、あらかじめ公開されたラインナップから1口の購入で1本がランダムで発送される抽選型販売サービス。「ハズレなし」をうたっており、まだ知らない銘柄との出会いがウイスキーの世界を広げるという。
(C)タチバナE酒販