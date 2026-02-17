【豪華ウイスキーみくじ第101弾】 2月17日 発売 価格：3,980円（送料別）

アップライジングが運営するタチバナE酒販は、ウイスキーくじ「豪華ウイスキーみくじ第101弾」の販売を2月17日に開始した。価格は3,980円で、送料別。

今回のくじでは山崎18年、山崎12年、白州12年などを収録。合計466口を販売する。内容は以下の通り。

・［超大吉×1］山崎18年

・［大大吉×2］山崎12年

・［大吉×2］白州12年

・［中吉×4］山崎

・［喜吉×3］響 JAPANESE HARMONY

・［福吉×3］イチローズモルト＆グレーン クラシカルエディション

・［緑吉×3］イチローズモルト＆グレーン リミテッドエディション

・［幸吉×10］サントリーウイスキー 知多

・［宝吉×50］ブレンデッドウイスキー √（ルート）

・［栄×163］ライスブレンデッドウイスキー はなぐり

・［吉×225］グレーンウイスキー 巳乃霞

ウイスキーくじは、あらかじめ公開されたラインナップから1口の購入で1本がランダムで発送される抽選型販売サービス。「ハズレなし」をうたっており、まだ知らない銘柄との出会いがウイスキーの世界を広げるという。

