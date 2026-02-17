¡ÚAmazon¥»ー¥ë¡Û76km/h¤Î¹âÂ®Áö¹Ô¤¬²ÄÇ½¤ÊDEERC¥é¥¸¥³¥ó¥«ー¤Ê¤É¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ
¡¡Amazon¤Ë¤Æ¡¢DEERC¤Î¥é¥¸¥ª¥³¥ó¥È¥íー¥ë¥«ー¤¬³ä°ú²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³ä°ú²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊ¤Ï¡¢76km/h¤Î¹âÂ®Áö¹Ô¤¬²ÄÇ½¤Ê¥é¥¸¥³¥ó¥«ー¡Ö14210¡×¡¢¥ª¥Õ¥íー¥É¥é¥¸¥³¥ó¥«ー¡Ö200E¡×¡¢¹âÂ®¥é¥¸¥³¥ó¥Üー¥È¡ÖDE2008¡×¡¢¶õ¡¦Î¦¡¦¿åÍÑ¤Î¥é¥¸¥³¥óÈô¹Ôµ¡¡ÖZ66¡×¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥»ー¥ëÉÊ¤ÎÇä¤êÀÚ¤ì¡¢¥»ー¥ë¼«ÂÎ¤ÎÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
²áµî²Á³Ê¡§27,980±ß
¥»ー¥ë²Á³Ê¡§23,783±ß
³ä°úÎ¨¡§15¡ó
¡¡»ÍÎØ¶îÆ°¤È¶¯ÎÏ¤Ê¥Ö¥é¥·¥ì¥¹¥âー¥¿ー¤òÅëºÜ¤·¡¢ºÇ¹âÂ®ÅÙ¤Ï¶Ã°ÛÅª¤Ê76km/h¤ËÃ£¤¹¤ë¡£Ä´Àá²ÄÇ½¤Ê2ÃÊ³¬¤Î¥¹¥Ôー¥É¥âー¥É¤¬¤¢¤ê¡¢¼«Í³¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê¥¹¥Ôー¥É¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£3S 11.1V¤ÎÂçÍÆÎÌ½¼ÅÅ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤¬2¸ÄÉÕÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¹âÂ®ÅÙ¤ÇÁö¹Ô¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢30Ê¬´ÖÏ¢Â³¹âÂ®¤Ç±¿Å¾¤Ç¤¤ë¡£
DEERC ¥é¥¸¥³¥ó¥Üー¥È¡ÖDE2008¡×
»²¹Í²Á³Ê¡§10,000±ß
¥»ー¥ë²Á³Ê¡§7,386±ß
³ä°úÎ¨¡§26¡ó
¡¡¶¥µ»ÍÑ¹âÂ®¥âー¥¿ー¤òÅëºÜ¤·¡¢ºÇÂçÂ®ÅÙ25km/h¤ò¼Â¸½¡£¿å¾å¥¹¥Ôー¥É¥ìー¥¹¤ËºÇÅ¬¤ÊÀÇ½¤Ç¡¢Ç÷ÎÏ¤¢¤ëÁö¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£Ëü¤¬°ìÅ¾Ê¤¤·¤Æ¤â¡¢¥Üー¥È¤¬¼«Æ°Åª¤Ë¸µ¤Î»ÑÀª¤ËÌá¤ë¡Ö¼«Æ°Éü¸µµ¡Ç½¡×¤òÅëºÜ¡£¤Þ¤¿¡¢ÆâÂ¢LED¥é¥¤¥È¤¬Ìë´ÖÁö¹Ô¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë±é½Ð¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ç¥â¥âー¥É¡×¤Ç8¤Î»ú¼«Æ°¹Ò¹Ô¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¡£
DEERC ¥é¥¸¥³¥óÈô¹Ôµ¡¡ÖZ66¡×
¥»ー¥ë²Á³Ê¡§9,583±ß
¡¡¶õ¡¦Î¦¡¦¿åÍÑ¤Î¥é¥¸¥³¥óÈô¹Ôµ¡¡£½é¿´¼Ô¤ËÍ¥¤·¤¤¡ÖÄãÂ®¥âー¥É¡×¤È¡¢¥¹¥ê¥ëËþÅÀ¤Î¡Ö¹âÂ®¥âー¥É¡×¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µ¡ÂÎ½ÅÎÌ¤Ï100gÌ¤Ëþ¤Î·ÚÎÌ¤Ç¡¢ÉÕÂ°¤Î2¸Ä¤Î½¼ÅÅ¼°¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢ºÇÂç¤ÇÌó40Ê¬´ÖÍ·¤Ù¤ë¡£
¢¨²áµî²Á³Ê¤ª¤è¤Ó»²¹Í²Á³Ê¡¢¥»ー¥ë²Á³Ê¡¢³ä°úÎ¨¤Ï¼¹É®»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£