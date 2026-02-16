NISA¤Î¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹·¿¡×¤Ç100Ëü±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢±¿ÍÑ±×¤Ï¡È9Ëü±ß¡É¤À¤±¡Ä¥ª¥ë¥«¥ó¤Ê¤é¡ÖÍø²ó¤ê5¡ó¤¬Ê¿¶Ñ¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾è¤ê´¹¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ö¸«Íî¤È¤·¤ä¤¹¤¤¥ê¥¹¥¯¡×¤â³ÎÇ§
¿·NISA¤Î¡ÖÈó²ÝÀÇÏÈ¡×Éü³è¥ëー¥ë¤ËÃí°Õ¤·¤è¤¦
Îã¤¨¤Ð¡¢¸½ºßÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹·¿Åê¿®100Ëü±ß¤òÇäµÑ¤·¡¢¥ª¥ë¥«¥ó¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¡¢¡ÖÈó²ÝÀÇÊÝÍ¸ÂÅÙ³Û¡ÊÀ¸³¶Åê»ñÏÈ¡Ë¡×¤ÎÉü³è¥ëー¥ë¤¬Èó²ÝÀÇÏÈ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤òÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿·NISA¤Ç¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤òÇäµÑ¤¹¤ë¤È¡Ö¼èÆÀ²Á³Û¡Ê¹ØÆþ»þ¤Î¶â³Û¡Ë¡×Ê¬¤ÎÈó²ÝÀÇÏÈ¤¬¡¢ÍâÇ¯1·î1Æü¤ËÉü³è¤·¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢100Ëü±ß¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹·¿Åê¿®¤òÇäµÑ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¸µËÜ¤¬91Ëü±ß¡¢±¿ÍÑ±×¤¬9Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÇäµÑ¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÏÈ¤Ï91Ëü±ßÊ¬¤Ë¸Â¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Èó²ÝÀÇÏÈ¤¬Éü³è¤¹¤ë¤Î¤ÏÍâÇ¯¤Î1·î1Æü¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤â¤·¡¢±¿ÍÑ±×9Ëü±ß¤ò´Þ¤á¤¿100Ëü±ßÁ´³Û¤ò¤¹¤°¤Ë¥ª¥ë¥«¥ó¤ØºÆÅê»ñ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î¡ÖÇ¯´ÖÅê»ñÏÈ¡Ê¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ120Ëü±ß¡¢À®Ä¹Åê»ñÏÈ240Ëü±ß¡Ë¡×¤ò¾ÃÈñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ÖÊ¿¶Ñ5¥Ñー¥»¥ó¥È¡×¤Ç¸«Íî¤È¤·¤ä¤¹¤¤¥ª¥ë¥«¥ó¤Î¥ê¥¹¥¯
¥ª¥ë¥«¥ó¤ÎÄ¹´üÅª¤ÊÊ¿¶ÑÍø²ó¤ê¤Ï¡¢²áµî¤Î±¿ÍÑ¼ÂÀÓ¤Ç¤ÏÇ¯Î¨5¥Ñー¥»¥ó¥È¤«¤é7¥Ñー¥»¥ó¥ÈÄøÅÙ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¿ô½½Ç¯¤È¤¤¤¦Ä¹´ü´Ö¤ÇÊ¿¶Ñ¤·¤¿¿ô»ú¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ð¥é¥ó¥¹·¿Åê¿®¤¬¡¢³ô¼°¤Ë²Ã¤¨¤ÆºÄ·ô¤äREIT¡ÊÉÔÆ°»ºÅê»ñ¿®Â÷¡Ë¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ÃÍÆ°¤¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥ª¥ë¥«¥ó¤Ï´ðËÜÅª¤Ë³ô¼°¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áê¾ì¤¬¹¥Ä´¤Ê¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹·¿¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ëÍø±×¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë°ìÊý¡¢Áê¾ì¤¬Êø¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢20¥Ñー¥»¥ó¥È¶á¤¤²¼Íî¤òµÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢100Ëü±ß¤Î»ñ»º¤¬Ã»´ü´Ö¤Ç80Ëü±ß¤Þ¤ÇÌÜ¸º¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
Ê£Íø¸ú²Ì¤Ç¸«¤ë10Ç¯¸å¤Îº¹
¼ÂºÝ¤Ë±¿ÍÑ¤òÂ³¤±¤¿¾ì¹ç¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹·¿¤È¥ª¥ë¥«¥ó¤Ç¤É¤ÎÄøÅÙ¤Îº¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¤ò·×»»¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Î100Ëü±ß¤ò¸µ¼ê¤Ë¡¢ÄÉ²Ã¤ÎÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ò¹Ô¤ï¤º¡¢10Ç¯´Ö±¿ÍÑ¤·¤¿¤È²¾Äê¤·¤Þ¤¹¡£
´üÂÔ¥ê¥¿ー¥ó¤ò¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹·¿¤ÏÇ¯3¥Ñー¥»¥ó¥È¡¢¥ª¥ë¥«¥ó¤ÏÇ¯5¥Ñー¥»¥ó¥È¤È²¾Äê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢10Ç¯¸å¤ÎÉ¾²Á³Û¤Ï¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹·¿¤¬100Ëü±ß¡ß¡Ê1.03¤Î10¾è¡Ë¤ÇÌó134Ëü4000±ß¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¥ª¥ë¥«¥ó¤Ï100Ëü±ß¡ß¡Ê1.05¤Î10¾è¡Ë¤ÇÌó162Ëü9000±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Î¾¼Ô¤Îº¹¤ÏÌó29Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤À¤±¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¾è¤ê´¹¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬ÍÍø¡×¤È´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Îº¹¤Ï¥ª¥ë¥«¥ó¤¬10Ç¯´Ö¡¢Âç¤¤ÊË½Íî¤â¤Ê¤¯½çÄ´¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¾è¤ê´¹¤¨¤ë¤Ù¤¤«¡¢Â³¤±¤ë¤Ù¤¤«¡©
¥ª¥ë¥«¥ó¤Ø¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤«¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹·¿¤Î·ÑÂ³¤«¡¢È½ÃÇ¤Î¼´¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥¹¥¯µöÍÆÅÙ¡×¤È¡Ö»ñ¶â¤ò»È¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¤Ç¤¹¡£20Âå¤ä30Âå¤Ç¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤È¤·¤Æ20Ç¯°Ê¾å¤Î±¿ÍÑ´ü´Ö¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¡¢²Á³ÊÊÑÆ°¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢´üÂÔ¥ê¥¿ー¥ó¤Î¹â¤¤¥ª¥ë¥«¥ó¤ØÈæ½Å¤ò°Ü¤¹È½ÃÇ¤Ï¹çÍýÅª¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¿ôÇ¯°ÊÆâ¤Ë¶µ°é»ñ¶â¤ä½»Âð¹ØÆþ¤Ê¤É¤ÎÍ½Äê¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÃÍÆ°¤¤ÎÂç¤¤¤¥ª¥ë¥«¥ó¤ØÁ´³Û¤ò°Ü¤¹¹Ô°Ù¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾Íè¤Î»È¤¤Æ»¤ò°Õ¼±¤·¤¿»ñ»ºÇÛÊ¬¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
Á´³ÛÇäµÑ¤»¤º¤Ë¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÀÑÎ©¡×¤ò¸¡Æ¤¤·¤è¤¦
¡Öº£¤ÎÅê»ñ¿®Â÷¤òÇä¤ë¤«¡¢»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¤«¡×¤ÎÆóÂò¤Î¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¸½ºß¤Î100Ëü±ß¤ÏÇäµÑ¤»¤º¤Ë±¿ÍÑ¤ò·ÑÂ³¤·¡¢º£¸å¤ÎÀÑÎ©Ê¬¤À¤±¤ò¥ª¥ë¥«¥ó¤Ø¿¶¤ê¸þ¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ÊÊýË¡¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ÎÊýË¡¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿9Ëü±ß¤Î±¿ÍÑ±×¤òÈó²ÝÀÇ¤ÇÀ¸¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¾Íè¤ÎÀ®Ä¹À¤â¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥ê¥¹¥¯Ê¬»¶¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£°ìµ¤¤Ë»ñ»º¹½À®¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»þ´Ö¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤Ê¤¬¤éÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
º£¤Î±¿ÍÑ±×¤òÀ¸¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢º£¸å¤ÎÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ÇÀ®Ä¹¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤è¤¦
¸½ºßÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹·¿¤Î·ÑÂ³¤«¡¢¥ª¥ë¥«¥ó¤Ø¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿ÁªÂò¤Ï¡¢±¿ÍÑÌÜÅª¤ä¥ê¥¹¥¯¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢NISA¤ÎÈó²ÝÀÇÏÈ¤ÏÇäµÑ¤·¤Æ¤â¸µËÜÊ¬¤·¤«Éü³è¤·¤Ê¤¤ÅÀ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Á´³Û¤òÇäµÑ¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤¿±¿ÍÑ±×¤òÈó²ÝÀÇ¤ÇÆ¯¤«¤»Â³¤±¤ë¡ÖÊ£Íø¤Î²¸·Ã¡×¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥ª¥ë¥«¥ó¤Î´üÂÔ¥ê¥¿ー¥ó¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ê¥¹¥¯¤âÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ÎÅÀ¡¢¸½ºß¤Î°ÂÄê¤·¤¿±¿ÍÑ±×¤ò¼é¤ê¤Ä¤Ä¡¢¿·µ¬ÀÑÎ©Ê¬¤«¤é¥ª¥ë¥«¥ó¤ØÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¯ÊýË¡¤Ï¡¢¥ê¥¹¥¯¤ÈÀ®Ä¹À¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤¹¤¦¤¨¤Ç¤âÍ¸ú¤ÊÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¾Íè¤Î»ñ»º³Û¤Ê¤É¤ò»î»»¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¼¤Ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー