d¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¸ò´¹¤Ç10¡óÁýÎÌ¡¢3·î1Æü～¡¡¥Ý¥¤³è¤äÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÂÐ¾Ý
¡¡NTT¥É¥³¥â¤Ï¡¢¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¸ò´¹¤Çd¥Ý¥¤¥ó¥È10¡óÁýÎÌ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò3·î1Æü～31Æü¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¡£ÂÐ¾Ý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¸ò´¹´ë¶È¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òd¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ø¸ò´¹¤¹¤ë¤È¡¢10¡óÁýÎÌ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï°ìÉô¡Ö¥Ý¥¤³è¡×¥µー¥Ó¥¹¤Î¤Û¤«¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É·Ï¤Î¡ÖJ-POINT¡×¤ä¡Ö¥é¥Ö¥ê¥£¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é´ØÏ¢¤Ç¤Ï¡Ö¤è¤ê¤½¤¦e¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ä¡Ö¥Ñ¥Ã¥Á¥ç¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î»²²Ã¤Ë¤Ï¥¨¥ó¥È¥êー¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë¥¨¥ó¥È¥êー¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÁýÎÌÊ¬¤Î¿ÊÄè¾å¸Â¤ÏÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£