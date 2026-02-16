¸Å¤¤iPhone¸þ¤±¤Ë¡ÖiOS 18.7.5¡×ÇÛ¿®¡¢Ê£¿ô¤ÎÀÈ¼åÀ¤ò½¤Àµ
¡¡¥¢¥Ã¥×¥ë¡ÊApple¡Ë¤Ï11Æü¡¢¡ÖiOS 18.7.5¡×¤È¡ÖiPadOS 18.7.5¡×¤òÇÛ¿®¤·¤¿¡£ÂÐ¾Ýµ¡¼ï¤Ï¡ÖiPhone XS¡×¤ä¡ÖiPhone XS Max¡×¡¢¡ÖiPhone XR¡×¡¢¡ÖiPad Âè7À¤Âå¡×¡£Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¾å¤ÎÀÈ¼åÀ¤¬½¤Àµ¤µ¤ì¤¿¡£
¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£½¤Àµ¤Î¾ÜºÙ
¡¡º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î°ÂÁ´À¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ËÂ¿¤¯¤Î½¤Àµ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËÊªÍýÅª¤ËÀÜ¿¨¤Ç¤¤ë¹¶·â¼Ô¤¬¡¢¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¤â¥æー¥¶ー¤Îµ¡Ì©¾ðÊó¤ò±ÜÍ÷¤Ç¤¤ëÌäÂê¤¬½¤Àµ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ä¥é¥¤¥Ö¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¡¢VoiceOver¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤Ë¤ª¤±¤ë¾õÂÖ´ÉÍý¤ÎÉÔÈ÷¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢´ÉÍý¥í¥¸¥Ã¥¯¤Î²þÁ±¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÐºö¤¬¹Ö¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¢¥×¥ê¤¬Safari¤Î±ÜÍ÷ÍúÎò¤ËÉÔÀµ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿¤ê¡¢¥æー¥¶ー¤¬¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¾¤Î¥¢¥×¥ê¤òÆÃÄê¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¾å¤Î·ç´Ù¤â²ò¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÄÌ¿®¤È¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°ÂÁ´À¶¯²½
¡¡¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î°ÂÁ´À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶¯²½¤¬¿Þ¤é¤ì¤¿¡£ÆÃÄê¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯´Ä¶¤ÇÄÌ¿®¤òËµ¼õ¤µ¤ì¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ëÀÈ¼åÀ¤¬½¤Àµ¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢°°Õ¤¢¤ëWeb¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÉ½¼¨¤·¤¿ºÝ¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤·¤¿¤ê¡¢¥µー¥Ó¥¹µñÈÝ¡ÊDoS¡Ë¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¤¹¤ëÌäÂê¤¬²ò·è¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥µ¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥¢¥×¥ê¤ÎÆ°ºîÀ©¸Â¡Ë¤ò²óÈò¤·¤Æ¥·¥¹¥Æ¥à¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬²þ¤¶¤ó¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤ä¡¢¥·¥çー¥È¥«¥Ã¥Èµ¡Ç½¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ©¸Â¤ò¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤Ç¤¤ëÉÔ¶ñ¹ç¤Ê¤É¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÐ¾Ý¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¥æー¥¶ー¤Ë¤ÏÁá´ü¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤ë¡£