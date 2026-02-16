¡ÚAmazon¥»ー¥ë¡Û¥¿¥ß¥ä¤Î¥×¥é¥â¤ä¹©¶ñ¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ¡£RC¡Ö1/12RC XB ¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Ñ¥ó¥×¥¥ó ¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤Ê¤É
¡Ö1/12RC XB ¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Ñ¥ó¥×¥¥ó ¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×
¡¡Amazon¤Ë¤Æ¡¢¥¿¥ß¥ä¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤ä¥×¥é¥â¥Ç¥ëÍÑ¹©¶ñ¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢Àîºê½Å¹©¶È¤Î¥¹ー¥Ñー¥Ð¥¤¥¯¡ÖNinja H2 CARBON¡×2018Ç¯·¿¤òºÆ¸½¤·¤¿1/12¥¹¥±ー¥ë¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¡Ö1/12 ¥«¥ï¥µ¥ Ninja H2 CARBON¡×¤È¡¢XB¥·¥êー¥º¤Î´°À®ÅÅÆ°¥é¥¸¥ª¥³¥ó¥È¥íー¥ë¥«ー¡Ö1/12RC XB ¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Ñ¥ó¥×¥¥ó ¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¡¢°®¤Ã¤¿ÎÏ¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÀèÃ¼¤ËÅÁ¤ï¤ë¥¹¥È¥ìー¥È¥¿¥¤¥×¤Î¥Ô¥ó¥»¥Ã¥È¡ÖÀºÌ©¥Ô¥ó¥»¥Ã¥È ¡Ê¥¹¥È¥ìー¥È¥¿¥¤¥×¡Ë¡×¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ç¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ï¡¢¡Ö1/12 ¥«¥ï¥µ¥ Ninja H2 CARBON¡×¤¬»²¹Í²Á³Ê¤è¤ê24%¥ª¥Õ¤Î3,045±ß¡¢¡Ö1/12RC XB ¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Ñ¥ó¥×¥¥ó ¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤¬»²¹Í²Á³Ê¤è¤ê34%¥ª¥Õ¤Î20,270±ß¡¢¡ÖÀºÌ©¥Ô¥ó¥»¥Ã¥È ¡Ê¥¹¥È¥ìー¥È¥¿¥¤¥×¡Ë¡×¤¬»²¹Í²Á³Ê¤è¤ê27%¥ª¥Õ¤Î1,445±ß¡£¤Ê¤ª¡¢¥»ー¥ëÉÊ¤ÎÇä¤êÀÚ¤ì¡¢¥»ー¥ë¼«ÂÎ¤ÎÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤Î¤¦¤¨¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡Ö1/12 ¥«¥ï¥µ¥ Ninja H2 CARBON¡×¡Ê14136¡Ë
»²¹Í²Á³Ê¡§4,000±ß¢ª¥»ー¥ë²Á³Ê¡§3,045±ß¡Ê24%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ö1/12RC XB ¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Ñ¥ó¥×¥¥ó ¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¡Ê57752¡Ë
»²¹Í²Á³Ê¡§30,580±ß¢ª¥»ー¥ë²Á³Ê¡§20,270±ß¡Ê34%¥ª¥Õ¡Ë
¡ÖÀºÌ©¥Ô¥ó¥»¥Ã¥È ¡Ê¥¹¥È¥ìー¥È¥¿¥¤¥×¡Ë¡×¡Ê74048¡Ë
»²¹Í²Á³Ê¡§1,980±ß¢ª¥»ー¥ë²Á³Ê¡§1,445±ß¡Ê27%¥ª¥Õ¡Ë