「ノノガ」出身・ふみの、ちゃんみなからの印象的な言葉「迷った時に聞いたら」 “ステージより緊張”初囲み取材【TGCあいち・なごや2026】
【モデルプレス＝2026/02/15】シンガーソングライター・ふみのが15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演。パフォーマンス前に舞台裏で囲み取材に応じ、ラッパー／シンガーのちゃんみなからの印象的な言葉を明かした。
【写真】「ノノガ」出身シンガー、美ウエスト披露
ふみのはHANAを輩出した人気オーディションプロジェクト「No No Girls」ファイナリストで、1月11日にちゃんみなが主宰するレーベル「NO LABEL ARTISTS」第1弾アーティストとしてデビュー。初の「TGC」出演となり、プロデューサー・ちゃんみなからの“プレゼント”であるデビュー曲『favorite song』を歌唱した。
初めての囲み取材だというふみのは「ステージより緊張してます（笑）」とはにかみ。デビューしてから今日までを「曲を書いて自分と向き合う時間がすごい多かったので、自分とたくさん向き合って」と振り返り、ちゃんみなからの“贈り物”であるデビュー曲「favorite song」については「デビューして今1ヶ月なんですけど、どんどん日が経つにつれて特別になっている」と噛み締めた。
さらに、ちゃんみなについて「『そのままで大丈夫』っていうことをずっと言っていただいて、いろんなことを決める瞬間が多くなってきて、迷った時に聞いたら、『そのままで、ふみののままで大丈夫だから』って言われてからは、すごい肩の荷が下りるので、このままでいこうって思えるようになってきました」と明かし、ちゃんみなからの印象的な言葉を明かした。
また好きな歌詞に「好きなケーキの最後の一個」を挙げたふみの。「今幸せなことって何？って聞かれて、私が答えてそれがそのまま歌詞になってて」と理由を続けた。
14年ぶりに“ものづくりの都”あいち・なごやで開催となる今回のテーマは「TSUMUGU：Design the Next」。最新設備を誇るIGアリーナを舞台に、生見愛瑠や岡崎紗絵、浮所飛貴（ACEes）、寺田心、同イベントのクリエイティブアンバサダーを務める岩田剛典など、愛知県出身のスターがずらり。ウエンツ瑛士と鷲見玲奈がMCを担当し、ファッションショーのほか、映画「純愛上等！」スペシャルステージ、FRUITS ZIPPERやME:Iのライブパフォーマンスなどが繰り広げられる。（modelpress編集部）
◆ふみの、初囲み取材に緊張
◆ふみの、ちゃんみなからの印象的な言葉
◆「TGC in あいち・なごや」テーマは「TSUMUGU：Design the Next」
【Not Sponsored 記事】