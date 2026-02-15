山本由伸投手はメジャー2年目の2025年シーズン、ドジャースのエースとしてレギュラーシーズンで12勝8敗、201奪三振、防御率2.49の好成績をマーク。ポストシーズンでも傑出した投球を披露し、ワールドシリーズMVPに輝く活躍で球団初の2年連続世界一に大きく貢献した。

メジャー3年目のキャンプを迎えた日本の右腕にMLB公式サイトも大きな期待を寄せており、日本人初のサイ・ヤング賞獲得の可能性についても言及している。

■「スーパースターを証明」

2025年シーズンはドジャースの先発陣に故障者が相次ぐ中、山本は唯一ローテーションを守り抜き、エースとしての地位を確立。今季も山本を軸に先発陣が構成されると予想される。

MLB公式サイトは14日（日本時間15日）付で「ワールドシリーズMVPの肩書きを持つヤマモトはサイ・ヤング賞獲得に照準を合わせる」と題した記事を公開。日本人初となる同賞受賞も期待できると報じた。

記事内では昨季のワールドシリーズでの活躍について「野球界最高の舞台での驚異的なパフォーマンスは、彼が野球界最高のスーパースターであることを改めて証明した」と称賛。2023年オフにドジャースと総額3億2500万ドル（当時のレートで約465億円）の12年契約を結んだ山本が、その契約にふさわしい働きを見せたと評価している。

そんなエースに対し、デーブ・ロバーツ監督も絶大な信頼を寄せるており、「彼は本当に優れた競争心を持っている。自分自身を管理し、偉大な投手になりたいという強い意志を持っている」と高く評価。さらに「彼はサイ・ヤング賞を獲得したいという夢を持っている」と語り、日本人初受賞への期待をにじませた。

また記事では、今季二刀流として3シーズンぶりに開幕から出場予定の大谷翔平投手の存在にも触れ、「ロバーツ監督はヤマモトが今年もサイ・ヤング賞争いに加わると見ており、ドジャースの先発であるショウヘイ・オオタニと争う可能性がある」と分析している。

メジャーの環境にも適応し、ドジャースのエースとして3年目を迎える山本。日本で3年連続沢村賞に輝いた右腕が、メジャーの舞台でサイ・ヤング賞を手にできるのか。27歳の挑戦に注目が集まる。