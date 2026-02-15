【写真】吹き抜けのある豪華邸宅でソファに横たわり…1957年、東宝の看板女優だった頃の「淡島千景」さん

橋田壽賀子さんらが証言

昭和を代表する女優、淡島千景さんが87歳で死去したのは、2012年2月16日のことだった。タカラジェンヌを経て映画やドラマ、舞台で活躍し、森繫久彌さんと共演した「夫婦善哉」をはじめ代表作は数知れず。「お仕事さえできればお金はどうでもいい」と語るほど、生涯かけて芝居に打ち込む女優人生だった。

淡島さんの闘病生活や役者としての実力を伝えた第1回に続き、第2回では決して楽ではなかった晩年の生活について伝える。崩れた契機は、母親の跡を継ぐ形で淡島さんのマネージャーとなった垣内健二氏の死去だったというが――当時の「週刊新潮」は、「渡る世間は鬼ばかり」脚本家の橋田壽賀子さん（2021年没）ら関係者から、貴重な証言を得ていた。

淡島千景（新潮社1957年撮影）

（全2回の第2回：以下、「週刊新潮」2012年3月1日号「『膵臓ガン』入院費用も借金だった『淡島千景』」を再編集しました）

＊＊＊

淡島さんのために役を設けた

母親の跡を継ぎ、淡島さんのマネージャーとなった垣内健二氏は2010年に亡くなった。脚本家の橋田壽賀子さんもこう証言する。

「淡島さんは、生活費にも困っているというお話でした。でも、まさか現金を差し上げるとか、そんな失礼なことはできませんからね。石井さんと相談して、『渡る世間は鬼ばかり』に出ていただいて、出演料を多めに出しましょうということにしました」

橋田さんと淡島さんの付き合いも古い。橋田さんが続ける。

「垣内さんの母親、（垣内）田鶴さんも淡島さんのマネージャーをやっていました。私が松竹の脚本部に入ったのは1949年。その頃、私は先輩ライターにイジメられていた。そんな時、田鶴さんが『初の女性ライターとして松竹に入ったのだから、淡島主演の映画の脚本を書かせてあげたい』と言って下さったのです。しかも、一緒に淡島さんの御宅に伺ってね。私は淡島さんの書生のようなものでした。コタツに一緒に入ってみかんを食べながら、脚本のためにお話を伺う日々を送ったのです」

淡島さんと田鶴さんは、橋田さんの恩人というわけである。

「私は嫌いな役者は作中で出張させたり、死なせたりしていましたが、『渡鬼』史上初めて、俳優さんのために役を設けました。これで少しは恩返しができたかなと思っています」

ホテル経営に失敗し家を失う

かつては静岡県の熱海でホテルを経営するなど、実業家としても知られた淡島さん。昭和40年代までは、毎年のように長者番付にその名を連ねていた。本来ならば、大変な資産家のはずだ。お金に困るなんてことがあるのだろうか。

先の橋田さんは、

「淡島さんは、いつもケラケラ笑いながら『私はお金はどうでもいいの。お仕事さえできればね』とのん気に語っていました。心が豊かな方だったのでしょう」

と証言するし、淡島さんの知人はこう語る。

「初代マネージャーの田鶴さんとは宝塚時代からの付き合いで、淡島さんは彼女と二人三脚で大女優になった。母親同然に慕っていました。ただ、お金には無頓着でしたね。決して贅沢な生活をしていたわけではないものの、昔は買い物をしても、お店には後から田鶴さんがお金を届けていたくらい。ホテル経営も田鶴さんに勧められただけで、実際の経営にはタッチしていませんでした」

1964年、ホテル経営は見事に失敗。淡島さんは、家屋敷を失った。1968年、田鶴さんが亡くなると、その後を継いだのが、息子の健二さんだった。

「健二さんも身内同然で、母親の時代と同じでお金の管理は全て任せていた。健二さんが亡くなる数カ月前には、住民税を滞納して自宅の土地と建物を差し押さえられています。健二さんが病に倒れ、住民税の支払いが滞ったというのが真相のようですが、彼女自身はそれほどお金に無頓着な人でした」（淡島さんの知人）

最後の最後まで役者一筋

実際、手元に現金はほとんどなかったという。淡島さんの自宅は、東京・下目黒にある。敷地は180平方メートル、売却すれば1億円の値が付くという。建物は地上2階、地下1階建てで、広さは計270平方メートルほどだが、

「昨年9月末、この建物と土地を担保に銀行から数千万円の借金をしています。『渡鬼』の収録中に体調を崩し、ちょうど今後の治療などについて検討していた頃です。膵臓ガンの治療費や入院費は、この借りたお金から出したのでしょう」（淡島さんの知人）

土地と建物の登記簿謄本を見ると、極度額6000万円の根抵当権が設定されている。

「確かにお金がたくさんあれば、銀行から借りる必要などなかったと思います」と説明するのは、淡島さんの現マネージャー氏。

「昨年夏に体調を崩し、このままだと足腰もどんどん弱くなる。下目黒の自宅は階段が多いこともあり、淡島はマンションなどフラットなスペースでの生活を考えていました。その資金として、お金を借りたという面もあるのでしょう。また、同時に土地・建物の所有権は信託会社に移っていますが、これは彼女がマンションに移った後、信託会社に土地や建物を運用してもらうべく、信託契約を結んだものと思われます」

最後の最後まで役者一筋だった淡島さん。遺産がないのも、むしろ天晴れに思える。

（以上、「週刊新潮」2012年3月1日号「『膵臓ガン』入院費用も借金だった『淡島千景』」より）

＊＊＊

使い込み？ 高級車好き？

淡島さんの死去から6年後、TBSの情報番組「爆報THEフライデー」が淡島さんの生涯や老後の資産問題について伝えた。出演した甥の中川徹也さん（第1回に登場した賢也さんの兄）は、当時の淡島さんが6000万円もの借金を抱え、入院費の捻出も困難状況だったことを語っている。淡島さんの個人事務所の帳簿は「見る物が何もない状態でチェックしようがなかった」とも明かした。

同じく番組に出演した、長年の付き人だった中西ちかこさんは、周囲のスタッフによる使い込みを示唆した。一方、徹也さんは、淡島さんの度重なる引っ越しと高級車好きが影響したのではないかと推測している。ただし両者の証言は、淡島さんが生涯かけて優先したのは女優業であり、金銭は二の次だったことで一致していた。

