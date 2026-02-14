「今日好き」参加JK、オーバーサイズニットからほっそり美脚輝く「完璧なプロポーション」「最強に可愛い」
【モデルプレス＝2026/02/14】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に出演していたせりな（佐藤芹菜）が2月13日、自身のInstagramを更新。美しい脚を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】16歳「今日好き」参加JK「完璧」ほっそり美脚
佐藤は「絶賛ダイエット中 おすすめのダイエットレシピ教えて」とコメント。袖などにダメージ加工が施されたオーバーサイズのニットにショートパンツを合わせ、スラリとした美しい脚を披露した。
この投稿に、ファンからは「完璧なプロポーション」「スタイル抜群」「ダイエットの必要ない」「最高に可愛い」「コーデおしゃれすぎる」「脚長くて綺麗」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。佐藤は「ハロン編」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
