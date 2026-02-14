知ってる？こんにゃくを冷凍すると、肉のコリコリ食感に変身『こんにゃくのトマト煮』

いつものこんにゃくが、ガラリと変わるひと手間。一口大にちぎってめんつゆをからめ、冷凍するだけで、水分が抜けてうまみと歯ごたえがアップします。

そんな〈冷凍こんにゃく〉を使って、満足感のある洋風仕上げに。かむほどにトマトとチーズのうまみを感じる、こくのある一品。

まずは、この『冷凍ちぎりこんにゃく』からチェックしてみて。

『冷凍ちぎりこんにゃく』のレシピ

（1）こんにゃく1 枚（約250g）は、スプーン で大きめの一口大にちぎる。

（2）冷凍用保存袋にこんにゃくを入れ、めんつゆ（3倍濃縮）大さじ1を加えて袋の上からもんでなじませる。袋の空気を抜いて口を閉じ、冷凍庫に入れて凍らせる。冷凍した状態で1カ月保存OK。

使用方法（解凍方法）

冷蔵庫に移して3〜4時間おき、解凍してから使う。指で押したとき、表面は柔らかく、中心部がまだ少し固いくらいの状態になれば解凍完了。

『ちぎりこんにゃくのトマト煮込み』のレシピ

材料と作り方

（1）冷凍こんにゃく（上記・解凍したもの）全量の汁けを絞り、ペーパータオルではさんで汁けを取る。にんにく1かけは縦半分に切る。

（2）小鍋にオリーブオイル大さじ1/2とにんにくを弱火で熱し、香りが立ったら、こんにゃくを入れて中火で炒める。蒸し大豆50gを加えてさっと炒め、ホールトマト缶詰（400g入り）1/2缶、水1/2カップを加えて5〜6分煮る。粉チーズ小さじ1、塩少々で味をととのえて器に盛り、粉チーズ、七味唐辛子各少々をふる。

食べ慣れたこんにゃくが、新鮮な一皿に。トマトとチーズのうまみと一緒に楽しんでみてください♪

