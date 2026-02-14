THE ALFEE『笑点』3,000回目の放送に登場！「まさか『笑点』から出演オファーが来るとは」（坂崎幸之助）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

THE ALFEEが『笑点』（日本テレビ系）3,000回目の放送に登場することが明らかとなった。THE ALFEEは、3,000回にちなんだスペシャルなゲストとして、特別な演芸コーナーに初登場、笑点メンバーと爆笑トークを繰り広げる。3,000回目の『笑点』の放送は2月22日17時30分から。

■4月17日（高見沢俊彦の誕生日）に3,000回めのライブを行うTHE ALFEE

THE ALFEEの名曲「星空のディスタンス」が流れ、高見沢俊彦、坂崎幸之助、桜井賢が舞台に颯爽と登場すると、『笑点』メンバーが「なんだこの画力は！ 別世界じゃん！」と大盛り上がり。

司会の春風亭昇太から「今回、なぜTHE ALFEEの皆さんに来ていただいたのかと言いますと、今年でデビュー52周年でライブ回数がなんと3,000回を達成するんだそうです」と紹介があり、坂崎が「この春ツアーの4月17日が高見沢の誕生日で、その日でライブ回数が3,000回になる」と伝えると、会場から拍手喝采。

その後、THE ALFEEと『笑点』やメンバーとの意外な共通点が判明するなど『笑点』メンバーとの息の合った面白トークで、会場は大きな笑いに包まれる。

大喜利では、高見沢のド派手なギターが現れ、THE ALFEEにちなんだお題も登場。笑点メンバーがお爺さんのバンドマンに扮して、爆笑回答を連発する。

3,000回を記念した特別な『笑点』をぜひチェックしよう。

■THE ALFEE 坂崎幸之助 コメント

■『笑点』メンバー・林家たい平 コメント

■番組情報

日本テレビ系『笑点』

02/22（日）17:30～

出演：笑点レギュラーメンバー（三遊亭好楽、三遊亭小遊三、春風亭昇太、林家たい平、立川晴の輔、春風亭一之輔、桂宮治、山田隆夫）

演芸コーナーゲスト：THE ALFEE（高見沢俊彦、坂崎幸之助、桜井賢）

■関連リンク

『笑点』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/sho-ten/

THE ALFEE OFFICIAL SITE

https://www.alfee.com/