スノーボード男子ハーフパイプ

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ予選が11日（日本時間12日）に行われ、出場した日本の4選手全員が見事なランを見せて決勝進出を決めた。2022年北京五輪王者の平野歩夢（TOKIOインカラミ）は1月17日のW杯で複数箇所を骨折し、満身創痍の中、1本目に83.00点、2本目に85.50点をマークし、7位で決勝に進出した。日本勢躍動の裏で伝説の男が、会場を訪れていた。

大歓声を受け、満身創痍の王者が1回目のランに臨んだ。序盤から鮮やかにトリックをメークすると、ラストはダブルコーク1440で締め83.00点をマーク。2回目のランは85.50点とスコアを伸ばした。

復活した王者の滑りを、かつてのライバルもすぐそばで見守っていた。スノーボード界のレジェンド、ショーン・ホワイト氏（米国）だ。2018年平昌五輪で平野と死闘を演じ、平野が戴冠した2022年北京五輪を最後に現役を引退している。

ホワイト氏は自身のインスタグラムにハーフパイプ会場を訪れた動画を公開。各選手の技に興奮を示し、競技後の平野と出会うと抱きしめ「ありがとう」と労った。3位で決勝進出を決めた山田琉聖とも遭遇し「会えてよかった！ 良い滑りだった」と直接絶賛していた。

コメント欄では「まさにレジェンド！」「この調子で頑張れ！」「みんな頑張って！」「そのエネルギーが気に入ったわ」「ワイルドな大会になりそうだ」「選手たちとの会話が大好き」「最高」「恋しいだろ？ 競争の血が流れている！」などの声が上がった。

ホワイト氏は米放送局「NBC」のストリーミングサービス「ピーコック」の中継に登場しており、平野の1本目を終えた時点で、「骨盤と顔面の一部を骨折したと聞いた。精神的にも身体的にも、もの凄い負担だ」と怪我に言及。「その上で登場し、見事なランを見せた。間違いなく決勝に行く。それに、彼はまだ全力を出していない。トリプルを持っていることは分かっている。もっと出来るからね。怪我による影響を全然感じさせない。感銘を受けるよ」と賛辞を惜しまなかった。



（THE ANSWER編集部）