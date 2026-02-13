森ビルが運営する六本木ヒルズ展望台 東京シティビュー（六本木ヒルズ森タワー52階）は、マンガ「チ。 ―地球の運動について―」（著者 魚豊氏／小学館ビッグスピリッツコミックス刊）とのタイアップイベント「『チ。 ―地球の運動について―』×東京シティビュー ～世界の見方が変わる体験を、展望台で～」を4月10日から6月8日まで開催する。

本イベントでは、プラネタリウム・クリエーター大平貴之氏率いる大平ラボの協力のもと、展望台内に「星空シアター」が登場。次世代プラネタリウム「MEGASTAR」が投影する、肉眼では捉えきれない数百万の星々と、東京シティビューから見える東京の夜景を同時に楽しめる。「チ。 ―地球の運動について―」（以下、「チ。」）の作中の主人公たちが、電気のない暗闇の中で見上げ、魅了された「中世の星空」と、科学の発展の先にある「現代の輝き」が交錯する、時空を超えた没入空間を創出する。

また、「チ。」×東京シティビューの限定オリジナルグッズに加え、本イベントのテーマに合わせ「天文」、「宇宙」、「星空」、「科学」をキーワードに厳選したアイテムが用意される。さらに、イベント開催期間中には、トークショーやワークショップなどの特別イベントも開催予定。詳細情報は、順次公開される。

【「チ。 ―地球の運動について―」とは】

魚豊（うおと）氏による本作は、2020年から2022年まで「週刊ビッグコミックスピリッツ」（小学館刊）にて連載された、15世紀のヨーロッパを舞台にしたマンガ作品。「天動説」こそが絶対の真理とされる時代に、異端視された「地動説」の可能性に魅せられ、その証明に命を懸けた人間たちのドラマを描いている。自らの命よりも「知」や「真理」を優先し、拷問や死の恐怖に屈せずバトンをつないでいく姿は多くの読者の心を揺さぶった。

累計発行部数は550万部（電子版含む）を突破し、2022年には「第26回手筭治虫文化賞 マンガ大賞」を史上最年少で受賞するほか、2024年のテレビアニメ化を経て、今なお熱狂的な支持を集めている。

【魚豊氏プロフィール】

1997年生まれ。東京都出身。13歳から投稿を始め、2018年11月に「ひゃくえむ。」で連載デビュー。2020年9月に「チ。 ―地球の運動について―」の連載を開始。同作は「マンガ大賞 2021」第2位や「このマンガがすごい！2022 オトコ編」第2位ほか、多数の漫画賞で上位に選ばれ2022年4月には「手塚治虫文化賞 マンガ大賞」を史上最年少で受賞。さらに「ようこそ！FACT （東京S区第二支部）へ」も続けて連載し、2024年2月に完結。

「『チ。 ―地球の運動について―』×東京シティビュー ～世界の見方が変わる体験を、展望台で～」

英語表記：「Orb：On the Movements of the Earth × TOKYO CITY VIEW」

期間：4月10日（金）～6月8日（月）

会場：東京シティビュー（東京都港区六本木 6-10-1 六本木ヒルズ森タワー52階）

開館時間：10時～22時（最終入館 21時30分）

入館料：未定

主催：東京シティビュー

特別協力：大平ラボ／天文学普及プロジェクト「天プラ」

後援：J-WAVE

問い合わせ：東京シティビュー 03-6406-6652（受付時間 10時～20時）

【「チ。 ―地球の運動について―」×東京シティビュー ～世界の見方が変わる体験を、展望台で～】

本イベントは、地動説を命がけで証明しようとした中世の無名の人々が紡ぐ物語「チ。 ―地球の運動について―」の世界観を、海抜250mという空に近い展望台「東京シティビュー」に重ね合わせることで、日常の風景を「知の探求の場」へと変貌させます。そして、中世の天文学者たちが抱いた「宇宙の美しさ」への感動に触れたとき、窓の外に広がる星空や街の灯りは、いくつもの偶然と情熱が重なって初めて存在し得る「特別な景色」へと姿を変えるはずです。

「天文」「宇宙」「星」、そして時代を越えて連綿と受け継がれる「知」。作品を象徴するこれらのキーワードを軸に、展望台ならではの空とつながる大空間で、作品の象徴的なシーンや印象的なセリフなど「チ。」の世界観をダイナミックに展開します。また、中世の天文学者の世界を垣間見ることができる空間展示もお見逃しなく。

「世界の見方が変わる」ーー。そんな驚きに満ちた体験を、東京の絶景と共にお届けします。

【「MEGASTAR」による「星空シアター」展示イメージ】

※画像は展示イメージです。実際の展示とは異なる場合があります。

写真提供：大平技研

【大平貴之氏プロフィール】

プラネタリウム・クリエーター。1970年川崎生まれ。大学在学中に個人製作は不可能とされたレンズ投影式プラネタリウムの開発に成功、ソニー株式会社に就職後も製作を続け、1998年に150万個の星を映し出す「MEGASTAR」を発表。2004年に日本科学未来館に設置した「MEGASTAR-II cosmos」がギネス世界記録に認定。国内外へのMEGASTAR設置、イベントプロデュースや音楽、アートとのコラボなどを積極的に行なう。セガトイズと世界初の家庭用光学式プラネタリウム「HOMESTAR」シリーズを共同開発。文部科学大臣表彰科学技術賞、IPSテクノロジー＆イノベーションアワード2018等、受賞多数。信条は「人間は可能は証明できるが不可能は証明できない」。大阪芸術大学客員教授。

(C)魚豊／小学館