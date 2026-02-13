ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのアイスダンスフリーが11日（日本時間12日）に行われ、ロランス・フルニエボードリ、ギヨーム・シゼロン組（フランス）が135.64点を獲得し、合計225.82点で金メダルに輝いた。銀メダルのマディソン・チョック、エヴァン・ベイツ組（米国）とは、わずか1.43点差。この結果に対し、米メディアが「不正疑惑」と報じて物議を醸しているが、米国のデータ専門家が投稿した採点に関する1枚の画像が話題となっている。

グラフが極端だった。

2組のフリーでの審査員別の採点をグラフで示した画像。赤のラインで示されたフランス人の「Judge1」は、他の8人よりも急角度で右に傾いており、金メダルのフルニエボードリ、シゼロン組には全体で2番目、銀メダルのチョック、ベイツ組は最も低い点数となっている。アメリカ人の「Judge5」も自国カップルに最高点をつけたが、ラインの傾きは「Judge1」よりも緩やかだった。

画像をXで公開したのは、米スポーツビジネスメディア「スポルティコ」でデータレポーターを務めるレフ・アカバス氏。「フランスの審査員は、ボードリ、シゼロン組に137.45点をつけたが、チョック、ベイツ組には129.74点しかつけなかった」と綴ると、「他の審査員の採点は、2組に対して比較的近いものだった」と説明した。

米誌「ニューズウィーク」もこの問題について特集し、「オリンピックのスケートで不正疑惑、フランス人審査員の調査を求める請願が提出される」との見出しをつけ、「2026年冬季オリンピックのアイスダンスにおいて、大きなスキャンダルが浮上した」と報道。「このフランス人審査員の採点は明らかに異常」と指摘した上で、「この論争を受け、採点に関する調査を求める署名活動がChange.orgで開始された」と伝えた。



（THE ANSWER編集部）