「WF-1000XM6」(ブラック)

ソニーは、完全ワイヤレスイヤフォンの最上位モデル「WF-1000XM6」を、2月27日に発売する。カラーはブラックとプラチナシルバーの2色で、価格はオープン。直販価格は44,550円。ノイズキャンセリング性能を強化したほか、マスタリングエンジニアとの“共創”により音質も磨きをかけたという。

試聴のファーストインプレッションについては別記事で掲載している。

「アーティストの意図通りの音」を目指して“共創”

「アーティストが込めた想いを届ける音質」を目指し、既発売のワイヤレスヘッドフォン「WH-1000XM6」と同じく、マスタリングエンジニアと共にサウンドを作り上げたモデル。

共創したのは、米津玄師「IRIS OUT」やテイラー・スウィフトなどを手掛けたランディ・メリル氏、Mrs. GREEN APPLEのベストアルバム「10」全曲、レディ・ガガ、エド・シーランなどを手掛けたクリス・ゲーリンジャー氏、アリシア・キーズなどを手掛けたマイケル・ロマノフスキ氏、ボブ・ディランなどを手掛けたマイク・ピアセンティーニ氏の4人。

「アーティストの意図通りの音」を届けるべく、マスタリングエンジニアのもとに試作機を持ち込み、リアルタイムで調整をかけながら音質を磨いたという。

新開発の高音質ノイズキャンセリングプロセッサー「QN3e」

音質を支えるハード面では、新開発の高音質ノイズキャンセリングプロセッサー「QN3e」と独自開発の専用設計ドライバーを投入。QN3eは、DAC性能の向上によりSN比が改善し、音の解像感がアップしたという。

専用設計ドライバーは8.4mm径のダイナミック型。エッジ部分に特許出願中のノッチ形状(刻み形状)を新たに施している。

エッジ部分にノッチ形状を追加した専用設計ドライバー

振動板のエッジ部分は振動板自体の外周部分と本体のフレームをつなぐ“縁”の部分。振動板を正しい位置に保持しつつ、振動板が前後に振幅するスムーズな動きを支えている。

振動板が大きく動くほど低音の再生力がアップするが、大きく動かしすぎるとエッジ部分が“暴れて”しまう。このノッチ形状を施すことで、そのエッジの暴れを抑えつつ、低域の再生力と、高域の滑らかな再生力を両立したとのこと。

「統合プロセッサーV2」は32bit音声信号処理に対応

また前モデル「WF-1000XM5」と同じく「統合プロセッサーV2」を搭載するが、前モデルでは24bitで行なっていた信号処理を、新モデルでは同じV2プロセッサーで32bitの音声信号処理に対応し、より繊細で豊かな音表現を実現している。

これが可能になったのは、前述のQN3eが進化した事で、V2の処理に余裕ができたため。

高音質コーデックのLDAC、ソニー独自のアップスケーリング技術「DSEE Extreme」にも対応する。そのほかBluetoothコーデックはSBC、AAC、LC3をサポートする。

装着状態に左右されにくい「世界最高クラスノイキャン」

「WF-1000XM6」(プラチナシルバー)

前モデルで“世界最高クラス”を謳っていたノイズキャンセリング(NC)性能もさらにブラッシュアップされた。上述の高音質ノイズキャンセリングプロセッサー「QN3e」は、前モデル搭載の「QN2e」から処理速度が約3倍向上し、約25％ノイズを低減。

さらにリアルタイムで外部ノイズや個人の装着状態を分析して、つねに最適なNCを提供するという「アダプティブNCオプティマイザー」も新搭載した。

またイヤフォン筐体自体で物理的に外部ノイズを遮断するパッシブNCと、アクティブノイズキャンセリング(ANC)のバランスも最適化した。

パッシブNCは性能を高めればANCで消しきれないノイズを遮音できるものの、密閉感や閉塞感も増すため、歩くときの歩行音、食事中の咀嚼音といった体内ノイズが増えるほか、装着状態によっても効果に差が生まれるというデメリットがある。

「WF-1000XM6」を装着したところ

新モデルのWF-1000XM6では、このパッシブNCの遮音性は抑えつつ、ANCの性能を大幅に高めることでNC全体のバランスを調整。結果的に、装着快適性と耳の形や装着状態に左右されない強力なNC性能を実現。「より多くのユーザーへ世界最高クラスノイキャンを提供」するという。

そのほか、前モデルでは1基だったフィードフォワードマイクを2基に増量。片耳4基、左右合計8基のマイクを使って、より正確にノイズを収音可能に。またマイクが追加されたことで、より自然な外音取り込みを実現している。

イヤフォン自体も凹凸の少ないデザインを採用することで風ノイズを限りなく抑制。筐体内部に侵入してきた風ノイズを打ち消す空間も確保した。イヤーピースはノイズアイソレーションイヤーピースを採用している。

装着性では、本体に穴を空けた新しい通気構造を採用することで、歩行音や咀嚼音などの体内ノイズを大幅に低減する。本体幅も前モデルから11％スリムになり、耳輪脚や対珠といった耳の部位との接触を抑える構造で、快適性を高めた。

アンテナサイズが大型化され、搭載位置も見直された

接続性では、アンテナサイズを前モデルから約1.5倍に大型化した。搭載位置も装着時、耳に干渉しない場所・デザインとなったため、接続安定性が大幅に向上したという。

あわせて、接続性に影響を与える内部部品配置の最適化や、人体構造・外部ノイズによる接続性への影響を考慮した新しい接続アルゴリズムを採用したことで、混雑した場所でも、安定した接続性を実現。

ソニー担当者によれば、「朝の通勤ラッシュ時など、完全ワイヤレスイヤフォンはどのモデルでも接続切れが起こりがちだが、いい音を楽しんでもらうためには接続切れを防がないといけない。そのため接続の安定性はプライオリティ高く目指した」とのこと。

通話性能も強化されている。前モデルより1基多い片耳2基の通話用マイクを搭載し、口元への収音の指向性をもたせることで主音精度を大きく強化。引き続き、骨伝導センサーも搭載し、環境ノイズに左右される、装着者の声を収音する。

収音した声は高精度AIでノイズと分離して処理。騒音環境下だけでなく、周囲で会話しているような環境でも、自分の声をクリアに相手に届けられる。

またBluetoothの最新規格であるLE Audioに対応したスマートフォンと組み合わせた場合、スーパーワイドバンドも利用できる。音声の帯域幅が2倍に広げることで、より自然でクリアな通話ができる。そのほか、イヤフォンのダブルタップでマイクオン/オフが可能。

筐体は手触りの良いマット仕上げに。重さは微増

左が前モデル「WF-1000XM5」、右が新型の「WF-1000XM6」

筐体外装は、前モデルの光沢感ある側面、マットな質感の天面というツートーンデザインから、全面を梨地のような手触りの良いマット仕上げに変更。ケースから取り出す際や装着・着脱時の指がかりが改善された。本体にあしらわれるソニーロゴもトーンを落としたノイズレスな仕上げになっている。

左が前モデル「WF-1000XM5」、右が新型の「WF-1000XM6」のケース。前モデルよりも背が高くなった

ケースは前モデルより直線の多いデザインに変更。フタのヒンジ部分にはWH-1000XM6と同様、金属部品を採用した。充電状態などを知らせるLEDは外観に溶け込むようなデザインとなっている。

アプリ「Sony | Sound Connect」に対応し、イコライザーや操作のカスタマイズができる。イコライザーはバンド数が5から10に増え、より細かな音質調整が可能。本体操作は、「カスタム」選択時に左右それぞれタップごとに自由な設定を割り当てられるようになった。

そのほか、ながら聴きに最適という「BGMエフェクト」、リスニング傾向が聴覚に配慮されているかを確認できる「セーフリスニング2.0」、バッテリーをいたわりながら充電できる「いたわり充電」、「自動パワーセーブ」、「ボイスコントロール」などの新機能が利用できるほか、“後勝ち設定”のマルチポイント接続や、Auracast、ワイヤレス充電などが利用できる。

バッテリー駆動時間はNCオン時でイヤフォン単体約8時間、ケース併用で約24時間。NCオフ時はイヤフォン単体約12時間、ケース込みで約36時間。

重さはイヤフォン、ケースともに前モデルから微増しており、イヤフォン片側約6.5g(前モデル約5.9g)、ケースが約47g(同39g)。イヤーピース(XS/S/M/L各2個)やUSB Type-Cケーブルなどが付属する。

「WF-1000XM6」パッケージ