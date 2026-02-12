猪塚健太“省吾”、不倫相手から妊娠の報告を受ける→妻に衝撃告白でSNS怒り 「クズだな〜〜〜！」『この愛は間違いですか〜不倫の贖罪』第6話【ネタバレあり】
俳優・宮本茉由が主演を務めるテレビ東京の水ドラ25『この愛は間違いですか〜不倫の贖罪』（毎週水曜 深1：00〜深1：30 ※11日放送は深1：10〜）の第6話が11日深夜に放送され、猪塚健太の役柄にSNS上で怒りに似た声が寄せられている。（以下、ネタバレを含みます）
【場面写真】「クズだな〜〜」“妻”宮本茉由と向かい合う猪塚健太
主人公・松本菜穂（宮本）は、スーパーのパートとして働く主婦。旅行代理店に勤める夫・省吾（猪塚）とは結婚2年目を迎え、夫婦円満だと思っていた。
そんなある日、同僚からのある一言によってセックスレスであることを自覚する。そんな中、省吾は職場の同僚・浅野綾香（片山萌美）から「私のセフレにならない？」と不倫の誘いを持ち掛けられ、次第に心を揺さぶられる。
一方、満たされない心境の菜穂もまた、高校時代の元カレ・白川徹（戸塚祥太）と偶然再会し、その変わらぬ優しさに心の拠りどころを求め始める。夫の「裏切り」、愛人の「野心」、元カレの「献身」。4人の男女による“秘密の関係”が複雑に交錯し、一線を越えた夫婦の日常が予測不能な心理戦へと変貌するジェットコースター不倫サスペンスとなっている。
第6話では、省吾が綾香から妊娠したと報告を受ける。「生みたい」という綾香に戸惑いを隠せない省吾。そんな中で、念願の昇進が決まり、上司から「家庭円満」を厳命される。
省吾は菜穂と机に向き合い、「俺には好きな人がいる。その人と一緒になるつもりだ。でも、俺はお前と離婚するつもりはない」と伝えた。
この衝撃の告白にSNSは反応。「クズだな〜〜〜！」「チョロ吾よ。とんでもない決断してくれたな」などのコメントが寄せられている。
【場面写真】「クズだな〜〜」“妻”宮本茉由と向かい合う猪塚健太
主人公・松本菜穂（宮本）は、スーパーのパートとして働く主婦。旅行代理店に勤める夫・省吾（猪塚）とは結婚2年目を迎え、夫婦円満だと思っていた。
一方、満たされない心境の菜穂もまた、高校時代の元カレ・白川徹（戸塚祥太）と偶然再会し、その変わらぬ優しさに心の拠りどころを求め始める。夫の「裏切り」、愛人の「野心」、元カレの「献身」。4人の男女による“秘密の関係”が複雑に交錯し、一線を越えた夫婦の日常が予測不能な心理戦へと変貌するジェットコースター不倫サスペンスとなっている。
第6話では、省吾が綾香から妊娠したと報告を受ける。「生みたい」という綾香に戸惑いを隠せない省吾。そんな中で、念願の昇進が決まり、上司から「家庭円満」を厳命される。
省吾は菜穂と机に向き合い、「俺には好きな人がいる。その人と一緒になるつもりだ。でも、俺はお前と離婚するつもりはない」と伝えた。
この衝撃の告白にSNSは反応。「クズだな〜〜〜！」「チョロ吾よ。とんでもない決断してくれたな」などのコメントが寄せられている。