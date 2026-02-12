Aぇ! group『Myojo』で1万字超のロングインタビュー！「今まで言わずにいたこと全部、話し切った気がする」（佐野晶哉）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Aぇ! groupが、2月20日発売の『Myojo』4月号の通常版とちっこい版、2パターンの表紙に登場。さらに、中面12ページの特集や厚紙カードにも登場する。

■“白ロイヤル”＆“進化系カジュアル”スタイルを披露

Aぇ! groupは2月25日に2ndアルバム『Runway』をリリース。3月からは全国8都市30公演を巡るアリーナツアー『Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway』の開催も控え、グループとしてさらなる飛躍の時を迎えている。さらに6月12日には、4人他が主演を務める映画『映画 おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の公開も決定。メンバーそれぞれがドラマ、映画、バラエティなど多方面で個人活動の幅を広げており、佐野晶哉は2026年度前期連続テレビ小説『風、薫る』へ出演を予定。末澤誠也は2026年秋公開予定の映画『mentor』で個人として映画初主演を務める。

『Myojo』4月号の通常版表紙では、4人の新鮮なイメージを引き出すアプローチとして、白を基調にしたロイヤルな衣装で登場。気品と透明感を纏ったビジュアルで、あらたな一面を打ち出した。

ちっこい版の表紙では、4人の個性を際立たせた進化系スタイルに挑戦。末澤誠也はアメカジ、正門良規はレザーを取り入れるなど、“自分らしさ”を軸に新しい要素を加えてアップデートしたスタイリングを追求した。

小島健は「僕っぽい衣装に見えて、何か違う？」と今回のコンセプトにいち早く気づき、スタッフと積極的に意見を交わす場面も。そのやりとりから着用するアイテムも決まり、自分たちらしさと新鮮さを兼ね備えたビジュアルが完成した。

今回の特集では、1万字超のロングインタビューと撮り下ろしビジュアルで、結成8年目のAぇ! groupの現在地に迫る。佐野晶哉の「この機会で今まで言わずにいたこと全部、話し切った気がする」という言葉が象徴するように、中面特集では“NEW”をキーワードに、ソロインタビュー、ペア対談、4人での座談会を実施。

ソロパートでは、メンバーそれぞれが“今自分に起きている新しい変化”を告白。価値観の変化や意識のアップデートなど、等身大の“現在進行形の自分”を深掘りしている。ペア対談では、グループの歩みを語るうえで欠かせない末澤＆正門、小島＆佐野の2ペアが登場。長い時間を共にしてきたからこそ生まれた信頼関係と、あえて言葉にして伝えたい本音を改めて語り合った。

さらに、グループ座談会では、「おしゃれ王」「リア恋王」「お笑い王」を決める王様企画を実施。4人ならではのテンポ感溢れるトークから、現在の関係性と空気感が浮かび上がる内容となっている。笑いも本音も覚悟も詰め込んだ1万字超の保存版インタビューを、ぜひチェックしよう。

(C)Myojo2026年4月号通常版／集英社 撮影／千葉タイチ ※メイン写真

■書籍情報

2026.02.20 ON SALE

『Myojo』2026年4月号 通常版／ちっこい版

■関連リンク

Aぇ! group OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/157

https://www.universal-music.co.jp/aegroup/