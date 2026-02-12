この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

茂木健一郎「コミットしないと読めないのが本なんです」ネット記事と読書、脳を成長させる決定的な違いを語る

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「本を読むことにコミットして、認知的負荷をかけて、あなたの人生を変えよう」と題した動画を公開。現代における読書の意義について語り、インターネット上の文章と書籍との「認知的負荷」の違いを指摘し、脳を成長させるためには意識的な読書への「コミット」が不可欠だと訴えた。



動画で茂木氏は、現代のインターネット上の文章が「アテンション・エコノミー」の影響下にあると分析する。これらは「パッと注意をグラブして、軽く読めて、忘れられちゃう」ように設計されており、脳にとっては「認知的負荷が低い」と説明。多くの人がこうした文章に引きつけられる一方で、茂木氏は「そういうのばっかり読んでると頭が悪くなる。脳がどんどん衰えていく」と強い懸念を示した。



対照的に、書籍、特に文学作品や科学書は読者に高い「認知的負荷」を要求すると茂木氏は語る。例としてカミュの遺作『最初の人間』を挙げ、このような作品を読むには高い集中力が必要だと述べた。そして「コミットしないと読めないのが本なんです。で、これが重要なとこなんだ」と強調。簡単に消費できるネット上の情報とは異なり、主体的に向き合う姿勢が求められる点に読書の本質的な価値があるとした。さらに、自身の人生を変えた一冊としてロジャー・ペンローズの『皇帝の新しい心』を紹介し、この本との出会いが脳科学の道へ進むきっかけになったと明かした。



最後に茂木氏は「難易度の高い、認知的負荷の高い本を読んで、そこにコミットして初めて脳は変わります」と結論付けた。安易な情報摂取に慣れた現代人に対し、挑戦的な読書体験を通じて自らの脳を鍛え、人生を豊かにしていくことの重要性を強く提言した。