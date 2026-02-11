黒ギャル×筋肉で『egg』モデルに…167cm65kgのルナ（19）が“痩せなきゃ可愛くない”時代に逆走したワケ「体重なんて単なる数字」

黒く焼けた肌に長いネイル、そして筋肉質な体。「黒ギャル×筋肉」という前代未聞のスタイルでモデル業に挑んでいるのが、現役『egg』モデルのルナ（19）だ。

【画像多数】現在19歳の“筋肉黒ギャル”ことルナの鍛え上げた肉体

SNS総フォロワー約24万人を抱え、“痩せなきゃ可愛くない”という価値観が当たり前の時代に、あえて体を大きくする道を選んだ。「ギャルも筋トレする時代」「コメントを打つ時間があったら黙って筋トレしな」とSNSで発信。見た目からは想像できないほど真面目に筋トレと向き合う彼女の、同世代に示す新しい価値観の原点とは……。

黒ギャルが筋トレを始めたワケ

──まず、ギャルになったきっかけを教えてください。

ルナ（以下同） 高校の頃、アメリカのラッパーであるニッキー・ミナージュに憧れ、彼女のようになりたくて日焼けサロンに週3で通っていました。肌を焼き始めたら、自然とギャル寄りになっていった感じです。

彼女をはじめ、海外にはお尻や下半身が大きな人が多いんです。私は子どもの頃にサッカー、野球、スイミングなどを経験し、中学・高校ではテニス部で県大会に出場するほどでしたが、下半身に肉がつきやすく、それがコンプレックスだった時期もありました。でも、海外の女性を見て「大きいお尻ってカッコいいんだ」と思えた瞬間に、価値観がひっくり返ったんです。

──筋トレを始めたのはいつ頃ですか？

1年くらい前です。憧れているニッキーとか海外のセレブは、もちろん鍛えている人が多いんですよ。それで「私も体を作りたい」と思って始めました。今は『egg』のモデル活動に支障が出ないくらいのサイズ感を目指しています。

──eggモデルになったのは？

2025年11月です。めっちゃ最近なんですよ（笑）。『egg』側からオーディションのオファーが来て、合格しました。SNSで写真を発信していたのを見てくれたみたいです。

──「筋肉×ギャル」という組み合わせはかなり珍しいですよね。

めちゃくちゃ言われます（笑）。でも、キャラを作ろうとしたわけではありません。筋トレもギャルも、全部“自分が好きなもの”。好きなものを選び続けていたら、結果的にこの形になっただけです。「筋肉ギャルとして売ろう」といった計算は全然なかったです。

──筋トレはどのくらいやっているんですか？

多いときは週5です。各部位を分割して行なっています。レッグプレスは180～200kgくらい、バーベルスクワットは90kgくらいを扱います。

一度筋トレを始めたら、歩けなくなる、けいれんするまでやりたい。時間を無駄にしたくないんです。その結果、筋トレ前に焼肉食べ放題に行くこともあります（笑）。

いくら食べても太らない

──体重はどのくらいですか？

身長167cmで体重65kgです。見た目がすべてなので、重さは気になりません。70kgでも75kgでも自信を持っていられます。見た目が良ければいい。体重なんて単なる数字ですから。

──食事についてはどうですか？

食べたいものを食べています。ダイエットを意識してサラダ中心で米を控えていては、幸せがありません。食べたいものは食べるべきだと思います。

今年は成人式があり、同級生で集まって焼肉食べ放題に行ったり、1週間連続でラーメンを食べたりと爆食しまくりました。でも筋肉があるとリカバリーが効くんです。全然太りませんでした。

──爆食エピソードはありますか？

ハンバーグを食べに行って、ごはん大盛りを7杯食べ、店員さんを驚かせたことがあります（笑）。でも決して大食いではありません。

甘いものも好きで、マカロンを一気に16個食べることもあります。それと激辛にも強くて、蒙古タンメン中本は余裕です。さらに辛いラーメン店にも行って、お店の記録を更新して店長に驚かれたこともあります（笑）。

──筋トレに励むかたわら、ゴールドジムでバイトをしているそうですね。

ジムが好きで、ジムにいるのが心地よくて始めました。意識の高いトレーニーが多く、すごく勉強になります。

爪が長いのですが、ダンベルは普通に握れます（笑）。お客さんから「それで仕事できるの？」と冗談でいじられますが、みんな仲良くしてくれます。

──SNSでは、若い子に向けて筋トレにまつわる啓蒙的な発信をされていますね。

若い子たちが世の中に流されすぎていると思うんです。ガリガリのインフルエンサーに影響を受け、ダイエットのためにマンジャロ（2型糖尿病の薬だがダイエット目的の使用が蔓延している）を使っていては、本当に必要な人に届きません。それは良くないです。

痩せ薬のヘビーユーザーにやめろと言っているのではなく、情報の影響を受ける子たちに「他にも健康的な方法があるよ」と伝えたいんです。例えば筋トレ。いくら食べても太りにくい体になれます。実際、私がそうですから。好きなものを食べることは、自分の魅力を発揮する上でとても大切だと思います。

ギャルも筋トレする時代

──「スレンダーではない可愛いもある」という発信が印象的でした。

現状、「痩せていなければ王道のギャルではない」という価値観しかありません。そんな世界に、もう1つの選択肢があってもいいと思いましたし、もう1本の道を示したかったんです。

ガリガリの女の子が可愛い。それも分かります。でも、そうではない可愛いもある。「どっちを選ぶの？」と聞かれたときに、もう1本道があることで、「私はこっちの方が可愛いと思う」と自信を持って選べる子が増えてほしい。

ギャルも筋トレする時代です。SNSにコメントを打つ時間があったら、“黙って筋トレしな”と言いたいくらいです。

──ところで読書が好きだそうですね。

そうなんです。筋トレの合間に週3冊くらい読みます。昔から本を読んでいました。今は金原ひとみさんの作品を読んでいます。

私は常に良い言葉に触れていたいし、吸収していたい。SNSで噛みついてくる若者は、論理のない浅い言葉があふれていると感じています。きちんと考えた、強い言葉を放ってほしいですね。

──SNSでの発信の背景には読書があったんですね。見た目と中身のギャップについて、周りから指摘されることはありますか？

話す前は派手だし、若そう、遊んでいそうだと思われますが、仲の良い子はどんな人間かみんな分かってくれています。

最近、新しく入ってきたトレーナーさんに「言葉の選び方が聡明ですね」「ワードセンスがありますね」と言われました。本を読んでいるからかもしれません。

──将来の抱負を教えてください。

近い将来、ビキニなどのボディコンテストに出たいです。バランスのいいボディを作りたいですね。それと、もっとテレビにも出たい。討論番組などに出て、がっつりしゃべりたいです。絶対バズると思います（笑）。

──最後に、同世代の女性に伝えたいことは？

ガリガリの女性が可愛いというのも分かりますが、もう1つの選択肢も見てほしい。正しく痩せることが大事です。無理なダイエットではなく、健康的に、好きなものを食べながら筋肉をつける。そういう選択肢もあると知ってほしいですね！

取材・文／全夏潤 写真／本人提供