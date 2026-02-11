車載用電子機器ブランドのJESIMAIK（ジェスマイク）は1月28日、多機能ジャンプスターター「U30」の販売を開始した。ジャンプスターター機能を中心に、エアコンプレッサー、モバイルバッテリー、LEDライトの4機能を1台に集約している。

バッテリー上がりは、依然として多い車のトラブルの1つだ。従来はブースターケーブルによる救援が一般的だったが、近年はハイブリッド車の増加により、救援側車両の条件によっては対応できないケースも見られる。

今回新発売された「U30」は、車両トラブル時の備えとしてはもちろん、日常やアウトドア、災害時まで幅広い利用シーンを想定している。

「U30」はガソリンエンジン車で最大8L、ディーゼルエンジン車で5Lまで対応し、国産車だけでなく輸入車にも幅広く使用できる。

始動時にはAIアルゴリズムによる電流制御を採用し、必要な電流を段階的に供給することで、バッテリーやセルモーターへの負担を抑える設計とした。瞬間的な高出力に頼らず、安定した始動を実現する点が特徴だ。

本体にはエアコンプレッサーを内蔵し、最大160PSIの高圧出力に対応。設定した空気圧に達すると自動で停止するスマートオートストップ機能を備え、空気圧管理に不慣れな利用者でも扱いやすい仕様としている。

タイヤの空気補充だけでなく、自転車やアウトドア用品への使用も想定されている。

15,000mAhの大容量バッテリーを搭載し、18Wの急速充電に対応したモバイルバッテリー機能も備える。LEDライトは照明、SOS、ストロボの3モード切替に対応し、夜間作業やキャンプ、災害時の注意喚起など多用途に活用できる。