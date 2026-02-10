Discord¤¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÀßÄê¤òÌ¤À®Ç¯¼Ô¸þ¤±¤Ë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡¢À®Ç¯Ç§Äê¤Ë¤Ï´é¤Î¥«¥á¥é»£±Æ¤ä¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¥¹¥¥ã¥ó¤Ë¤è¤ëÇ¯Îð³ÎÇ§¤¬É¬Í×¤Ë
Discord¤¬¡¢Á´À¤³¦¤Î13ºÐ°Ê¾å¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Ì¤À®Ç¯¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤ê°ÂÁ´¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤Ê¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò2026Ç¯2·î9Æü¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±Ç¯3·î¾å½Ü¤è¤êÃÊ³¬Åª¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢´ûÂ¸¤ª¤è¤Ó¿·µ¬¤ÎÁ´¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÇÌ¤À®Ç¯¼Ô¤ËÅ¬¤·¤¿ÂÎ¸³¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÇÌ¤À®Ç¯¼Ô¸þ¤±¡×¤ÎÀßÄê¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Discord¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â10Âå¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤êDM¤òÀ©¸Â¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ì¤À®Ç¯¸þ¤±¤Îµ¡Ç½¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Discord¤ÇÊÝ¸î¼Ô¤¬10Âå¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤êDM¤òÀ©¸Â¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Î»È¤¤Êý - GIGAZINE
º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ë¤¢¤ëÄÌ¤ê¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÇÌ¤À®Ç¯¼Ô¸þ¤±ÀßÄê¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬À®¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Ê¤¤¸Â¤ê¤ÏÆÃÄê¤Î°ÂÁ´µ¡Ç½¤¬Í¸ú¤Ê¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤êÊÑ¹¹¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ì¤À®Ç¯¼Ô¸þ¤±ÀßÄê¤À¤È¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤¬¤«¤«¤ê¡¢¤Ü¤«¤·¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤Ë¤ÏÇ¯ÎðÊÝ¾Ú¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¯ÎðÀ©¸Â¤Î¤¢¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¢¥¢¥×¥ê¥³¥Þ¥ó¥É¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤âÀ©¸Â¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊÌ¤Î¼õ¿®È¢¤Ë¿¶¤êÊ¬¤±¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¯¥¨¥¹¥Èµ¡Ç½¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÇÍ¸ú²½¤µ¤ì¡¢ÀßÄê¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤Ë¤ÏÇ¯Îð³ÎÇ§ºÑ¤ß¤ÎÀ®¿Í¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Î¥Õ¥ì¥ó¥É¿½ÀÁ¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ù¹ðÄÌÃÎ¤ä¡¢¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÈ¯¸À¤Ç¤¤ë¸¢¸Â¤òÇ§¾ÚºÑ¤ß¤ÎÀ®¿Í¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ëÁ¼ÃÖ¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÇ¯ÎðÁØ¤òÇ§¾Ú¤¹¤ë¼êË¡¤È¤·¤Æ¡¢Discord¤Ï¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤òºÇÂç¸Â¤ËÂº½Å¤·¤¿Ç¯ÎðÊÝ¾Ú¥Ä¡¼¥ë¥¥Ã¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëÇ¯Îð¿äÄêµ»½Ñ¤Ï¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¸ÀÆ°¤ä¼ê¤¬¤«¤ê¤«¤é¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬À®¿Í¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤ò¹â¤¤³ÎÎ¨¤ÇÍ½Â¬¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ®¿Í¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ÄÉ²Ã¤Î¼ê½ç¤òÆ§¤à¤³¤È¤Ê¤¯À©¸Âµ¡Ç½¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤è¤ê³Î¼Â¤Ê³ÎÇ§¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢´éÇ¯Îð¿äÄê¤ä¿ÈÊ¬¾Ú¤Î¥¹¥¥ã¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿ÊýË¡¤âÁªÂò¤Ç¤¡¢¼«»£¤êÆ°²è¤¬¥Ç¥Ð¥¤¥¹³°¤ËÁ÷¿®¤µ¤ì¤Ê¤¤¥Ç¥Ð¥¤¥¹´°·ë·¿¤Î½èÍý¤ä¡¢³ÎÇ§¸å¤ÎÂ®¤ä¤«¤Ê¿ÈÊ¬¾Ú¥Ç¡¼¥¿¤Îºï½ü¤Ê¤É¡¢¸·³Ê¤Ê¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î»Üºö¤¬¹Ö¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯ÎðÇ§¾Ú¤Ï¡¢Ç¯ÎðÀ©¸Â¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤äÆÃÄê¤Î°ÂÁ´ÀßÄê¤ÎÊÑ¹¹¤ò´õË¾¤¹¤ë¾ì¹ç¤Î¤ßµá¤á¤é¤ì¡¢Ç§¾Ú¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ÏËÜ¿Í°Ê³°¤Ë¤Ï¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤é¤ËDiscord¤Ï¡ÖÌ¤À®Ç¯¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÖÌ¤À®Ç¯¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¡×³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ë»ÑÀª¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½é¤Î¡ÖÌ¤À®Ç¯¼Ô°Ñ°÷²ñ¡×¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤ÈÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢°ÂÁ´À¤ä¹¬Ê¡¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ¤ËÌ¤À®Ç¯¼Ô¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê»ëÅÀ¤òÀ¹¤ê¹þ¤à¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢10Ì¾¤«¤é12Ì¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£½é²ó¤ÎÊç½¸ÂÐ¾Ý¤Ï¥¢¥á¥ê¥«ºß½»¤Î13ºÐ¤«¤é17ºÐ¤ÎÌ¤À®Ç¯¼Ô¤Ç¡¢2026Ç¯5·î1Æü¤Þ¤Ç±þÊç¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±Ç¯²Æ¸åÈ¾¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¤È¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÇÀè¹Ô¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿Ì¤À®Ç¯¼ÔÊÝ¸î¤ÎÀ®²Ì¤òÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ø³ÈÂç¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Discord¤Ï¡Öº£¸å¿ô¥«·î´Ö¤Ë¤«¤±¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ë°ÂÁ´µ¡Ç½¤ä¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤òÆ³Æþ¤·¡¢Ì¤À®Ç¯¼Ô¤¬°Â¿´¤·¤Æ¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤·¡¢°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£