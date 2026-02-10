¡ÚÀ¾ÅÄ½¡Àé²Â¤ÎRandomTracking¡Û¥Ö¥ëー¥ì¥¤¡¦¥ì¥³ー¥Àー¤Ï¤Ê¤¼½ªÇä¤¹¤ë¤Î¤«¡£¥Ç¥£¥¹¥¯¥á¥Ç¥£¥¢¤Î30Ç¯¤Ë¸«¤ëÉ¬Á³
2026Ç¯2·î°Ê¹ß¡¢½ç¼¡½Ð²Ù½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¥½¥Ëー¤ÎBD¥ì¥³ー¥Àー¡£¼Ì¿¿¤Ï2024Ç¯È¯Çä¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖBDZ-ZW1900¡×
TVS REGZA¤ËÂ³¤¡¢¥½¥Ëー¤¬¥Ö¥ëー¥ì¥¤¡¦¥ì¥³ー¥Àー¤Î½Ð²Ù½ªÎ»¤ò·è¤á¤¿¡£
¤¤¤Ä¤«Íè¤ë¤ÈÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£1·î¤ËREGZA¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎBlu-ray¥ì¥³ー¥Àー¤¬À¸»º¤ò´°Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»Ô¾ì¤Ë»Ä¤ë¤Î¤Ï¤¤¤è¤¤¤è¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤È¥·¥ãー¥×¤À¤±¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
TVS REGZA¤¬Blu-ray¥ì¥³ー¥Àー¤ÎÀ¸»º¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Í½Â¬¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢CES¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö¤ÎºÇ¸å¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï²þ¤á¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤¼Blu-ray¥ì¥³ー¥Àー¤ÏÀ¸»º¤¬½ª¤ï¤ë¤Î¤«¡×¡Öº£¸å¥ì¥³ー¥Àー¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¤½¤Î¤³¤È¤ÏBlu-ray¤È¤¤¤¦µ¬³ÊÁ´ÂÎ¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Îò»ËÅª·Ð°Þ¤â´Þ¤á¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
Blu-ray¥ì¥³ー¥Àー½ªÇä¤Ç¤Ê¤Ë¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«
¤Þ¤º¡¢º£²ó¤Î·ï¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤¦±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤È¤á¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¥½¥Ëー¤¬½Ð²Ù¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ÖµÏ¿·¿Blu-ray¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ø¤Î½ñ¤¹þ¤ßµ¡Ç½¤ò»ý¤Ã¤¿¥ì¥³ー¥Àー¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¸½¾õ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖBlu-ray¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ø¤ÎºÆÀ¸µ¡Ç½¤ò»ý¤Ä¥×¥ìー¥äー¡×À½ÉÊ¤Î½Ð²Ù¤Ï·ÑÂ³¤µ¤ì¤ë(¥½¥Ëー¤âÊÔ½¸Éô¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢BD/DVD¥×¥ìー¥äー¤Ï¡Öº£¸å¤âÀ¸»º¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë)¡£
¤Þ¤¿¡¢¥½¥Ëー¥°¥ëー¥×´ØÏ¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢PlayStation 5¤â¸÷³Ø¥Ç¥£¥¹¥¯ÅëºÜÈÇ(¤â¤·¤¯¤ÏÊÌÇä¤ÎÀìÍÑ¥É¥é¥¤¥Ö¤òÁýÀß¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó)¤Ç¤Ï¡¢Blu-ray¥Ç¥£¥¹¥¯¤ÎºÆÀ¸¤¬¹Ô¤Ê¤¨¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢ºÆÀ¸µ¡Ç½¤ò»ý¤ÄÀ½ÉÊ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
º¸¤«¤é¡ÖPS5(Ultra HD Blu-ray ¥Ç¥£¥¹¥¯¥É¥é¥¤¥ÖÅëºÜÈÇ)¡×¡¢¡ÖPS5 ¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×
¤Þ¤¿¡¢¥½¥ËーÀ½ÉÊ¤ÎÃæ¤Ë¥ì¥³ー¥Àーµ¡Ç½¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤¢¤ëBRAVIA¤Ë¤Ï³°ÉÕ¤±¥Ïー¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ø¤ÎÏ¿²èµ¡Ç½¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥Ïー¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ø¤ÎÏ¿²è¡×¤Ï²ÄÇ½¤À¡£
¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¡ÖµÏ¿·¿Blu-ray¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë±ÇÁü¤ò½ñ¤½Ð¤¹µ¡Ç½¤ò»ý¤Ã¤¿¥ì¥³ー¥Àー¡×¤ÎÈÎÇä¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
TVS REGZA¤Î¾ì¹ç¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢¥Ïー¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ø¤ÎÏ¿²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ç²ÄÇ½¡£°ìÊý¤Ç¡¢REGZA¤Ë¤ÏÏ¿²èµ¡Ç½¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¥×¥ìー¥äーÀ½ÉÊ¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Æ±¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤ÏBlu-ray´ØÏ¢À½ÉÊ¤ÏÅöÌÌ½ªÇä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¥áー¥«ー¤ÇBlu-rayÀ½ÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤È¥·¥ãー¥×¤À¡£
¥·¥ãー¥×¤ÏBlu-ray¥ì¥³ー¥Àー¤Î¤ß¤òÀ½ÉÊ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤ÏBlu-ray¥ì¥³ー¥Àー¤ÈBlu-ray¥×¥ìー¥äー¤ÎÎ¾Êý¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤«¤é¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇBlu-ray¥ì¥³ー¥Àー¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅöÌÌ¤Ï¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥·¥ãー¥×¤ÎÀ½ÉÊ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Blu-ray¥ì¥³ー¥Àー¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ»Ä¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤Ïµ¿Ìä¤â¤¢¤ë¡£º£¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤¬¡¢»Ä¤ë2¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖµÏ¿·¿Blu-ray¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò»È¤Ã¤¿¥ì¥³ー¥Àー¤òºî¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ëÆü¡×¤¬¡¢¤¤¤Ä¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£
Ç¯Î¨20%¤Ç²¼Íî¡¢µÞÂ®¤ËÍî¤Á¤ëBlu-ray¥ì¥³ー¥Àー¤Î¥Ëー¥º
¤Ê¤¼Blu-ray¥ì¥³ー¥Àー¤¬½ªÇä¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡©
¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Î¥Ëー¥º¤¬µÞ·ã¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
°Ê²¼¤Ï¡¢JEITA(°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÅÅ»Ò¾ðÊóµ»½Ñ»º¶È¶¨²ñ)¤¬¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÌ±À¸ÍÑÅÅ»Òµ¡´ï¹ñÆâ½Ð²ÙÅý·×¡×¤«¤é¡¢Blu-ray¥ì¥³ー¥Àー¤ÎÇ¯´ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤ò¤Þ¤È¤á¡¢¥°¥é¥Õ²½¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
Åý·×¤ËBlu-ray¥ì¥³ー¥Àー¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿2009Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Þ¤Ç¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢¸«»ö¤Ê±¦¸ª²¼¤¬¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
JEITA¸ø³«¤ÎÌ±À¸ÍÑÅÅ»Òµ¡´ï¹ñÆâ½Ð²ÙÅý·×¡×¤«¤é¡¢Blu-ray¥ì¥³ー¥Àー¤ÎÇ¯´ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤ò¤Þ¤È¤á¡¢¥°¥é¥Õ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£ÈÎÇä¿ôÎÌ¤ÏµÞ·ã¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë
ÃÏ¥Ç¥¸°Ü¹Ô¤¬¤¢¤Ã¤¿2011Ç¯¤ËÆÍ½Ð¤·¤Æ¼ûÍ×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ÈÆ±¤¸¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¸º¾¯¤¬Â³¤¯¡£¤¿¤À¡¢2020Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¸²Ãø¤ÊÊÑ²½¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤¢¤È¤ÏµÞ¤À¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ËÆþ¤ë¤ÈÇ¯Î¨25%¶á¤¯½Ð²Ù¿ôÎÌ¤¬¸º¤ê¡¢2025Ç¯Ëö¤Ë¤ÏÇ¯´Ö62Ëü3,000Âæ¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¤³¤Î¿ôÎÌ¤Ç¿ô¼Ò¤¬À½ÉÊ¤ò½Ð¤·Â³¤±¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤ª¤½¤é¤¯2026Ç¯¤ÎÅý·×¤Ï¡¢ÂçÉý¤ËÄã¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
ÆüËÜ¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¡ÖÏ¿²è¡×¤¬µÏ¿·¿¥Ç¥£¥¹¥¯¤òÀ¸¤ß¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¤¬¸Î¤Ë¶ì¤·¤à
º£²ó¤Î¡ÖÀ¸»º´°Î»¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤·¤«¼ûÍ×¤¬¤Ê¤¤À½ÉÊ¤¬ÆüËÜ¤ÇÇä¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡Ä¡Ä¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¼Â¤Î¤È¤³¤í¡¢DVD°Ê¹ß¡ÖµÏ¿·¿¥Ç¥£¥¹¥¯¡×¤Î¼ûÍ×¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¸«¤Æ¾¯¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢PC¤Ê¤É¤Î¥¹¥È¥ìー¥¸ÍÑ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡ÖÏ¿²è¤Î¥À¥Ó¥ó¥°ÍÑ¡×¤ò½Å»ë¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤òÃÎ¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ºÀ¤³¦¤Î±ÇÁü¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊÑÁ«¤òÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
1980Ç¯ÂåËö¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥Æー¥×¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¢¤ëVHS¤â±ÇÁü¥½¥Õ¥È¤òÇä¤ë¡ÖÇÛÉÛ¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å·Ñ¤È¤·¤ÆDVD¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖHDÀ¤Âå¡×¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËBlu-ray¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ°Ê³°¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡ÖÏ¿²è¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ê¸²½¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Á°½Ð¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢±ÇÁü¤Ï¡Ö¥½¥Õ¥È¤È¤·¤ÆÇã¤¦¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥ì¥ó¥¿¥ë¤¹¤ë¤â¤Î¡×¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¤Ç¤Ï¥¹¥È¥ìー¥¸¤Ï¤É¤¦¤«¡© ¤³¤Á¤é¤âÈùÌ¯¤À¡£PC¸þ¤±¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËÍÆÎÌ¤¬ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ç¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ï¸þ¤«¤Ê¤¤¤·¿Í¤ËÅÏ¤¹¤Ë¤Ï¹â²Á¡×¤È¤¤¤¦»þ´ü¤¬Â³¤¯¡£CD-R¤¬¤¤¤Þ¤À»Ä¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö»È¤¤¼Î¤Æ¤Æ¤â¤¤¤¤¤Û¤É°Â¤¯¡¢¿Í¤ËÅÏ¤·¤¿¤¤¥Çー¥¿ÎÌ¤Ï°Õ³°¤È¾®¤µ¤¤¡×¤«¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤À¤¬ÆüËÜ¤Ë¤Ï¡ÖÏ¿²è¡×¤È¤¤¤¦Ê¸²½¤¬¤¢¤ë¡£DVD¥ì¥³ー¥ÀーÅÐ¾ì½é´ü¤è¤êÏ¿²è¼«ÂÎ¤Ï¥Ïー¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¹Ô¤Ê¤¦¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤Ç¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤È¤·¤Æ»Ä¤·¤¿¤ê¡¢Â¾¿Í¤ËÅÏ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë½ñ¤½Ð¤¹µ¡Ç½¤¬É¬Í×¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤Î¤¿¤áµÏ¿·¿Blu-ray¤òµ¬³Ê²½¤¹¤ëºÝ¤Ë¤â¡¢ÆüËÜ¤Î²ÈÅÅ¥áー¥«ー¤¬¥êー¥É¤¹¤ë·Á¤ÇºöÄê¤¬¿Ê¤ó¤À¡£ºÇ½é¤ÎBlu-ray¤Ï¥½¥Ëー¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤ÏROM¤Îµ¬³Ê¤¬¤Þ¤ÀÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëÊüÁ÷¤ÎµÏ¿ÍÑ¡×¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÎÂÐ¾Ý»Ô¾ì¤Ï¤â¤Á¤í¤óÆüËÜ¤À¤±¤À¡£
¤½¤Î¸åÇÛÉÛ¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ¤ÎROMµ¬³Ê¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¡ÖHD DVD ÂÐ Blu-ray¡×¤Î¶¥Áè¤¬µ¯¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Üー¥É¤ò°®¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î±Ç²è²ñ¼Ò¡£Èà¤é¤ÏÏ¿²èµ¬³Ê¤Ë¶½Ì£¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÇÛÉÛ¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ¤Î¡ÖROM¡×¤À¤±¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤À¤«¤é¡¢µÏ¿·¿Blu-ray¤äµÏ¿·¿HD DVD¤ÎÏÃ¤ò¸ì¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¥áー¥«ー¤¬Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢Blu-ray¤Î³ÈÄ¥µ¬³Ê¤Ç¤¢¤ë¡ÖUltra HD Blu-ray(UHD BD)¡×¤Ë¤ÏµÏ¿µ¬³Ê¤¬¤Ê¤¤¡£UHD BD¤ÏºÇ½é¤«¤é¡ÖÇÛÉÛ¥á¥Ç¥£¥¢(ROM)¡×¤È¤·¤Æµ¬³Ê²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¤â¡¢µ¬³Ê²½Åö»þ(2015Ç¯)¡¢¤¹¤Ç¤ËÏ¿²è»Ô¾ì¤Ç¤Î¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ëー¥º¤¬¸·¤·¤¤¡¢¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£ÂçÍÆÎÌ¤ÎBDXLµ¬³Ê¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤ÈUHD BD¤ÏÊÌ¤Îµ¬³Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢µÏ¿·¿Blu-rayÆ±ÍÍ¡¢Ï¿²è¥Ëー¥º¤ò½Å»ë¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
»ÔÈÎ¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤·¤ÆÆüËÜ½é¤ÎUltra HD Blu-ray¥½¥Õ¥È¡Ö4KÌë·Ê HDR¡×
¥Ïー¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤ËÏ¿²è¤·¡¢¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¥À¥Ó¥ó¥°¤¹¤ëDVD¥ì¥³ー¥Àー¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï2001Ç¯¤Î¤³¤È¡£Åö»þ¤«¤éÏ¿²è¤Ï¥Ïー¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¹Ô¤Ê¤¦¡Ö¸«¤Æ¾Ã¤·¡×¤¬´ðËÜ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ø¤Î½ñ¤½Ð¤·¤Ï¡Ö¥À¥Ó¥ó¥°¡×¡Ö¥é¥¤¥Ö¥é¥ê²½¡×¤Ê¤É¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤È¤µ¤ì¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢HD(¥Ï¥¤¥Ó¥¸¥ç¥ó)»þÂå¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Ç¥£¥¹¥¯¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢ÃÏ¥Ç¥¸°Ü¹Ô¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡ÖBlu-ray¥ì¥³ー¥Àー¡×¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£
¥½¥Ëー½é¤ÎDVD¥ì¥³ー¥Àー¡ÖRDR-A1¡×¡£2001Ç¯9·îÈ¯Çä
2003Ç¯4·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡¢À¤³¦½é¤Î¡ÈBS¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥åー¥ÊーÆâÂ¢¥Ö¥ëー¥ì¥¤¥Ç¥£¥¹¥¯¥ì¥³ー¥Àー¡É¥½¥Ëー¡ÖBDZ-S77¡×
¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¸«¤Æ¾Ã¤·¡×¤¬´ðËÜ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢·ë¶ÉÇä¤ì¤ë¤Î¤ÏBlu-ray¥ì¥³ー¥Àー¤À¤Ã¤¿¡£¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò¸«¤ë¡¦¼Ú¤ê¤ë¥Ëー¥º¤¬½½Ê¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¤À¡£
¤À¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ËÆþ¤Ã¤Æ±ÇÁüÇÛ¿®¤¬ÆüËÜ¤Ç¤âÉáµÚ¤·»Ï¤á¤ë¤È¡¢¡ÖÏ¿²èµ¡¤ÏÇã¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£ÃÏ¥Ç¥¸°Ü¹Ô¤Îº¢¤ËÇã¤Ã¤¿À½ÉÊ¤ÏÇã¤¤ÂØ¤¨¤¬¿Ê¤Þ¤º¡¢¼ã¤¤¿·¤·¤¤ÁØ¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÃÖ¤¤¤Æ¤â¥ì¥³ー¥Àー¤Þ¤Ç¤ÏÇã¤ï¤Ê¤¤¡×¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖBlu-ray¥ì¥³ー¥Àー¡×¤Î¥Ëー¥º¤ÏµÞÂ®¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¤¿¤á¤Ë¤À¤±Éôºà¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢Blu-ray¥ì¥³ー¥Àー¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Î¤Ïº¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¡£
²ÝÂê¤Ï¥É¥é¥¤¥ÖÄ´Ã£¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¥¢¥¤¡¦¥ªー¡¦¥Çー¥¿
À½ÉÊ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾å¤Ç²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢µÏ¿·¿Blu-ray¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥É¥é¥¤¥Ö¤ÎÄ´Ã£¤Ç¤¢¤ë¡£
À¤³¦Åª¤Ë¤Þ¤À¼ûÍ×¤¬¤¢¤ëBlu-ray¡Ö¥×¥ìー¥äー¡×¸þ¤±¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢ÆüËÜ¤Ë¤·¤«¥Ëー¥º¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¡¢À½Â¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥áー¥«ー¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
²ÈÅÅ¸þ¤±¤ÎÁ°¤Ë¡¢PC¸þ¤±¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»Ô¾ì¤«¤éÊ§Äì¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¸÷³Ø¥É¥é¥¤¥Ö¤òÅëºÜ¤¹¤ëPC¼«ÂÎ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¡¢µÏ¿·¿DVD°Ê¾å¤Î½ñ¤¹þ¤ß¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥É¥é¥¤¥Ö¤Î¥Ëー¥º¤â¾¯¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥¢¥¤¡¦¥ªー¡¦¥Çー¥¿µ¡´ï¤¬PC¤ËÀÜÂ³¤·¤Æ³°ÉÕ¤±HDD¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤òÊÝÂ¸¤¹¤ë¡ÖBD¥ì¥³¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤Î¤ÏÆÃÉ®¤ËÃÍ¤¹¤ë¡£¥¢¥¤¡¦¥ªー¡¦¥Çー¥¿µ¡´ï¤À¤±¤¬½áÂô¤Ë¥É¥é¥¤¥Ö¤Î¶¡µë¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Å¤é¤¯¡¢¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÈÎÏ©¤Î³ÎÊÝ¤È¿ôÎÌ¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ´ü¤À¤¬À½ÉÊ²½¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤¿¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¼«Á³¤À¡£Ä´Ã£¤ÈÀ½ÉÊ²½¤ÎÅØÎÏ¤Ë¤ÏÆ¬¤¬²¼¤¬¤ë¡£É¬Í×¤À¤È»×¤¦Êý¤Ï¹ØÆþ¤ò¤ª´«¤á¤¹¤ë¡£
PCÍÑ¥É¥é¥¤¥Ö¡ÖBD¥ì¥³ BRP-R1¡×
¤Ê¤ª¡¢¥áー¥«ー¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤¬Blu-ray¥ì¥³ー¥Àー¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬³Æ¼ïÉôºà¤ò¼«¼Ò¸þ¤±¤ËÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÅöÁ³¿ôÎÌ¤Ï¸º¤ë¤Î¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï¾å¤¬¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
¥·¥ãー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸½¾õ¾ðÊó¤¬¤Ê¤¤¤¬¡¢¸·¤·¤¤¤Î¤ÏÂ¾¼Ô¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¤Ï¤º¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±Ä¹´ü¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹·ÑÂ³¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡ÖºÆÀ¸¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤È¤·¤Æ¤ÎBlu-ray¤â±Ê±ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
ºÇ¸å¤ËÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡ÖBlu-ray¤È¤¤¤¦¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£
Á°½Ð¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ºÆÀ¸ÀìÍÑ¤ÎBlu-ray¡Ö¥×¥ìー¥äー¡×¤Ï¡¢¥½¥Ëー¤â¤Þ¤ÀÈÎÇä¤òÂ³¤±¤ë¡£¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤âÀ½ÉÊ¤Ï¤¢¤ë¤·¡¢¥Ï¥¤¥¨¥ó¥ÉÉÊ¤òÇä¤ë¥áー¥«ー¤âÂ¸Â³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Blu-ray¥ì¥³ー¥Àー¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¥Ëー¥º¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¤À¤«¤éÅöÌÌ¡¢Blu-ray¥Ç¥£¥¹¥¯¤¬ºÆÀ¸¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ëÆü¤ÏÍè¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢Ì¤Íè±Ê¹å¡¢Blu-ray¥×¥ìー¥äー¤¬¤¤¤Ä¤Ç¤âÇã¤¨¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥Ç¥£¥¹¥¯¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤Ï¼÷Ì¿¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÊÝ´É¤¹¤ì¤Ð20Ç¯¡¦30Ç¯¤ÏºÆÀ¸¤Ç¤¤ë¡£¿µ½Å¤Ë°·¤¨¤Ð¤â¤Ã¤ÈÀè¤Þ¤ÇÂç¾æÉ×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢Blu-ray¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¸÷¥Ç¥£¥¹¥¯¤òºÆÀ¸²ÄÇ½¤Ê¥É¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡© ÅöÌÌ¤ÏÂç¾æÉ×¡¢¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢É®¼Ô¤Ï°ìËõ¤ÎÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤¹¤Ç¤Ë³¤³°¤Ç¤Ï¡Ö¥Ç¥£¥¹¥¯¤òÇä¤ë¡×¹Ô°Ù¤¬µÞ·ã¤Ë¸º¤ê¡¢¥×¥ìー¥äー¤Î¥Ëー¥º¤âÆ±»þ¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
°Ê²¼¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢2024Ç¯¤Î½©¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¡¢ÎÌÈÎÅ¹¡ÖTarget¡×¤Î¥½¥Õ¥ÈÇä¤ê¾ì¤ò»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£¤â¤Ï¤äCD¤äDVD¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢²»³ÚÍÑ¤Î¥ì¥³ー¥É¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£Blu-ray¤Î»Ñ¤â¸«¤¨¤Ê¤¤¡£¥ì¥³ー¥É¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤Î¤Ï²»¼Á¤¬ÎÉ¤¤¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬Âç¤¤¯¤Æ¡Ö¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤¬¹â¤¤¡×¤«¤é¤À¡£
2024Ç¯¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÎÌÈÎÅ¹¡£¥½¥Õ¥ÈÇä¤ê¾ì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¥ì¥³ー¥É¤È¾¯¿ô¤ÎCD¤À¤±¤Ç¡¢Blu-ray¤äDVD¤Î»Ñ¤Ï¾¯¿ô
¥²ー¥à¤âÆ±ÍÍ¤À¡£¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤Î»Ñ¤Ï¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¥Ç¥£¥¹¥¯¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÄÄÎóÎÌ¤Ï¶ËÃ¼¤Ë¾¯¤Ê¤¤¡£°ìÉô¤ÎÃæ¸Å¤ò°·¤¦Å¹¤Ë¹Ô¤±¤Ð¤¢¤ë¤¬¡¢¿·ÉÊ¤òÇä¤ëÅ¹¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥½¥Õ¥È¤Ï¤´¤¯¾¯ÎÌ¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¤³¤¦¤·¤¿·¹¸þ¤Ï°ìÈÌÎÌÈÎ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤À¡£2000Ç¯Âå¤Ë¤ÏÅ¹ÊÞ¤Î5Ê¬¤Î1¤ò¥Ç¥£¥¹¥¯ÈÎÇä¤¬Àê¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤â¤Ï¤ä¤½¤ÎÌÌ±Æ¤Ï¤Ê¤¤¡£
EC¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÎÄÌÈÎ¤ä¥Þ¥Ë¥¢¸þ¤±¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥£¥¹¥¯¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë±ÇÁüÈÎÇä¤Ï¤Þ¤ÀÂ¸ºß¤¹¤ë¡£²áµî¤ËÈæ¤ÙÈÎÇä¿ôÎÌ¤ÏÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢±ÇÁü¤Î¸¢Íø¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢½ÅÍ×¤Ê¥Þ¥Í¥¿¥¤¥º¼êÃÊ¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤³¤Ë¿·¤·¤¤¸ÜµÒ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£ÀìÍÑ¥×¥ìー¥äー¤Î»Ô¾ì¤¬¤³¤³¤«¤éÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÏÉÁ¤¤Å¤é¤¤¾õ¶·¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¤Î¥²ー¥àµ¡(PlayStation 5¤ÈXbox)¤Ë¤Ï¸÷³Ø¥É¥é¥¤¥Ö¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼¡À¤Âå¤Ë¤â»Ä¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢É®¼Ô¤â100%¤Î³Î¿®¤Ï»ý¤Æ¤Ê¤¤¡£¥²ー¥à¤Ï¤¹¤Ç¤Ë7³ä¤«¤é8³ä¤¬¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÎÇä¤Ç¡¢ÌÙ¤±¤ÎÂçÈ¾¤â¥µー¥Ó¥¹·¿¤Î¥²ー¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¥Ç¥£¥¹¥¯¥×¥ìー¥äー¤ò»È¤¦¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¡¹¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÄê´üÅª¤Ë¥×¥ìー¥äー¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢À¸»º¤Ï°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢¸º¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ÐÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡£
ÆÃ¤Ëº£¤Ï¡¢È¾Æ³ÂÎ¤ä¸÷¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¤Î¥Ñー¥Ä¤¬ÌäÂê¤À¡£Blu-ray¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢20Ç¯Á°¤Îµ»½Ñ¡£¤½¤ì¤òºÆÀß·×¤·¤Æº£¤Î¥é¥¤¥ó¤ÇÀ¸»º¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¡Ö¤½¤ì¤ÇÌÙ¤«¤ë¡×¤È¤¤¤¦»»ÃÊ¤¬É¬Í×¤À¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢CD¤äDVD¤Û¤É¡Ö°Â¤¯¤Æ´ÊÃ±¤Êµ»½Ñ¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¥³ー¥Ç¥Ã¥¯¤ä°Å¹æ²½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ê¤É¤Ë¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥³¥¹¥È¤âÈ¯À¸¤¹¤ë¡£
·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢Blu-ray¤Ï¤½¤Î¸å·Ñµ¬³Ê¤òÍÑ°Õ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£DVD¤Ï(¶¥Áè¤Î·ë²Ì¼çÍ×´ë¶È¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨)Blu-ray¤È¤¤¤¦¸å·Ñ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÂ³¤¤¤¿¡£
¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ê¤Î¤«¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¡Ö¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ¤ÎBlu-ray·ÏÎó¤Î¸å·Ñ¡×¤Ïº£¤Î¤È¤³¤íÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿Â¸ºß¤òºî¤í¤¦¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£
ÌäÂê¤ÎËÜ¼Á¤Ï¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¡£
Blu-ray¤â¿ôÇ¯¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢5Ç¯¸å¡¦10Ç¯¸å¤Ë°ÂÂÙ¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤ÈÉÔ°Â¤Ï½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ÎÀè¤Ç¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
Åú¤¨¤¬¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢¡ÖÉ¬Í×¤Ê¤é¤Ð¡¢Blu-ray¥×¥ìー¥äー¤ÏÁá¤¤¤¦¤Á¤ËÇã¤¤ÂØ¤¨¤Æ¤ª¤¯¡×¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¶È³¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢10Ç¯¸å¡¦20Ç¯¸å¤ò¹Í¤¨¡¢¡Ö¸Ä¿Í¤Î¼ê¤Ë»Ä¤ëºîÉÊ¶¡µëÊýË¡¡×¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤¬¥Í¥Ã¥È¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¾ÃÈñ¼ÔÊÝ¸î¤ò´Þ¤á¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤Ç¤âÄ¹¤¯°Â¿´¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤ëÊýË¡¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤À¡£