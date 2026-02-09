マクドナルド「マックフルーリー きのこの山とたけのこの里」販売終了を発表 予想を大幅に上回る売れ行き
日本マクドナルドは9日、1月21日から期間限定で販売していた「マックフルーリー きのこの山とたけのこの里」について、販売終了を発表した。公式サイトでは、想定を大幅に上回る売れ行きとなり、多くの店舗ですでに販売を終了したと報告した。
【画像】「きのこの山」と「たけのこの里」をトッピング！？新商品の詳細
同商品は、明治のロングセラー菓子「きのこの山」と「たけのこの里」を使用したマックフルーリーとして登場。日本を代表する人気チョコレート菓子とのコラボレーションは発売前から大きな話題を集め、販売開始直後からSNSを中心に反響が広がっていた。
マクドナルドはサイト上で、「お客様から大変ご好評いただいており、予想を大幅に上回る売れ行きとなったため、多くの店舗で販売終了となりました」と説明。「大変多くのお客様にご愛顧いただきましたことを心より感謝申し上げます」と、利用客への感謝の言葉を添えている。
最後は「今後もマクドナルドらしい魅力的な商品のご提供に努めてまいります」と伝えている。
