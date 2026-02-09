1/12¥µ¥¤¥º¤ÇIT¥¤¥ó¥Õ¥éµ¡´ï¤òºÆ¸½¡ª ¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï3.1¡×2·î10ÆüÈ¯ÇäLAN¥±ー¥Ö¥ë¤¬²«¿§¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë
¡Ú¼ê¤Î¤Ò¤é¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï3.1¡Û 2·î10Æü～ ½ç¼¡È¯Çä ²Á³Ê¡§1²ó500±ß
¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï3.1¡×
¡¡¥¿ー¥ê¥ó¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ï¡¢¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï3.1¡×¤ò2·î10Æü¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1²ó500±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï¤ò1/12¥µ¥¤¥º¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡£¥±ー¥Ö¥ë¤Çµ¡´ïÆ±»Î¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¥Ù¥¼¥ë¤Ï¼è¤ê³°¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÏÆ±¥·¥êー¥ºÂè3ÃÆ¤¬LAN¥±ー¥Ö¥ë¤¬²«¿§¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤µ¤ì¤¿·Á¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ÖF5¡ÚF5 r12900-DS¡Û¡×¡ÖNEC¡ÚUNIVERGE IX-R2530¡Û¡×¡ÖNetApp¡ÚAFF A70¡Û¡×¡ÖSchneider Electric¡ÚAPC Smart-UPS 1500 RM 2U LCD 100V¡Û¡×¤ÎÁ´4¼ï¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
