µ×¡¹¤Ë³°¤ÇÍ·¤ó¤Ç¡Ä¡Ä¡Ö30¤Þ¤ÇÆÈ¤ê¤À¤Ã¤¿¤é°ì½ï¤ËÊë¤é¤½¤¦¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤è¤Í¡©¡×Âè3ÏÃ¤¬ÌµÎÁ¸ø³«¡£¥®¥ã¥ó¥Ö¥ëÅ¬À¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É
¡ÚÂè3ÏÃ¡Û 2·î7Æü¸ø³«
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
Âè3ÏÃ¤òÆÉ¤à
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡¡ÃÝ½ñË¼¤Ï2·î7Æü¡¢¤¯¤º¤·¤í»á¤Î¥Þ¥ó¥¬¡Ö30¤Þ¤ÇÆÈ¤ê¤À¤Ã¤¿¤é°ì½ï¤ËÊë¤é¤½¤¦¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤è¤Í¡©¡×Âè3ÏÃ¤ò¡ÖÃÝ¥³¥ß¡ª¡×¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Âè3ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢·î»Ò¤Èð¼¤¬¶¥ÇÏ¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¡£¥®¥ã¥ó¥Ö¥ëÅ¬À¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤ÈÅÒ¤±¤ò·ù¤¬¤ë·î»Ò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ð¼¤Ë²¡¤µ¤ì¤ë·Á¤Ç½éÇÏ·ô¤ò¹ØÆþ¡£Èà½÷¤¬Çã¤Ã¤¿ÇÏ¤ÏÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Î³°½Ð¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ä¡Ä¡£
¡Ö30¤Þ¤ÇÆÈ¤ê¤À¤Ã¤¿¤é°ì½ï¤ËÊë¤é¤½¤¦¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤è¤Í¡©¡×¤Î¥Úー¥¸
¡ÊC¡Ë¤¯¤º¤·¤í¡¦ÃÝ½ñË¼